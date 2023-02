Fundación Romero y Exitosa donan sillas de ruedas a adultos mayores con discapacidad que dependen de olla común

16/02/2023 / Exitosa Noticias / Te damos la mano

Exitosa y la Fundación Romero se unieron en la campaña "Te damos la mano" para donar este jueves un total de 28 sillas de ruedas nuevas a adultos mayores con discapacidad física que dependen de una olla común en el distrito de Villa El Salvador.

Como se recuerda, el último 14 de febrero, en el Día de San Valentín, conocimos un caso social peculiar en el sur de Lima: la creación de un comedor popular por parte de las personas con discapacidad como respuesta contundente al olvido y un mensaje claro de lucha.

Ese mismo día, junto al Gobierno de Taiwán, entregamos una tonelada de víveres para garantizar la alimentación de alrededor de 117 personas vulnerables.

Sin embargo, nos dimos cuenta que, ante la dificultad para encontrar trabajo, las personas con discapacidad se dedican a vender golosinas en las calles, esquivando piedras, huecos y rampas, exponiéndose a accidentes debido a que utilizan silla de ruedas en mal estado.

Ante ello, en coordinación con la fundación Romero decidimos hacer más por esta causa. Y es así que nos hicimos presente a través de esta importante donación que permitirá mejorar la calidad de vida de este grupo humano.

"Doy gracias a Dios y a mis compañeros que vinieron un día a tocarme la puerta y me dijeron para hacer la olla común. Ahora siendo la responsable de esta olla común, me di cuenta de casos de extrema pobreza [...]. Gracias a la Fundación Romero y a Exitosa, me vienen las lágrimas de alegría", dijo la presidenta de esta ollita común, Melania Villalta.

Uno de los beneficiarios de esta ayuda es la señora Dominga, quien dijo que tras el robo de su silla de ruedas se vio obligada a desplazarse "saltando como canguro". Otra de ellas requería de este equipo desde mayo del año pasado y ahora se recursea vendiendo jabones de glicerina y flores.

Ambas han perdido la movilidad de sus piernas pero no las ganas de salir adelante. Si usted tiene más casos sociales que reportar, comuníquese al 980 025 540.

