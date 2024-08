Exvicedecano del CMP rechaza nuevo examen para Serums: "No tiene sentido"

19/08/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el exvicedecano del CMP, Alfredo Celis, se mostró en contra de la nueva evaluación para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) que plantea el Minsa. "En el Perú la formación del médico es integral", declaró.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Celis resaltó que se trató de una medida innecesaria e impráctica. Además, señaló que el ENAM implica un considerable esfuerzo logístico y económico, que demanda hasta cuatro meses de trabajo.

"El examen que propone el Minsa no tiene mucho sentido. Demora 4 meses preparar el examen del ENAM y eso tiene un costo. Los tienes encerrado a los profesores para la prueba final, eso tiene un costo. Preparar otro examen no considero que sea adecuado", declaró para nuestro medio.

Nuevo examen para Serums es un 'sinsentido'

El exvicedecano señaló que el proceso de elaboración del ENAM, que incluye la contratación de personal, seguridad y la logística necesaria, es costoso y complejo. Por lo tanto, preparar otro examen en paralelo resultaría inadecuado y "superfluo".

El ENAM, introducido en 2003, fue concebido originalmente no para evaluar a los estudiantes, sino para medir la calidad de la formación que las universidades ofrecen a sus alumnos de medicina. Sin embargo, este objetivo no se habría cumplido adecuadamente, ya que los resultados obtenidos no han motivado mejoras significativas en los centros de estudios con bajos índices de aprobación.

"El objetivo principal es enviar a un médico con una adecuada formación para que preste una atención atención. Aquí el problema no es si das bien o mal el examen, sino que calidad de examen es el que vas a dar porque traduce tu nivel de conocimiento", resaltó.

Preocupación por examen del Minsa

Otro punto de preocupación es el corto plazo que el Minsa ha establecido para implementar el nuevo examen de SERUMS, previsto para la primera semana de septiembre. En esa línea, el exvicedecano del CMP destacó que la preparación de un examen de esta magnitud no puede realizarse en tan solo unas semanas.

Además, resaltó que varias facultades de medicina han decidido no participar en este proceso, lo que pone en duda la calidad y viabilidad del examen. Así, señaló que si bien la intención de garantizar que los médicos que realizan el Serums estén bien capacitados es buena, la solución no radica en multiplicar los exámenes, sino en asegurar que el ENAM cumpla su objetivo original de mejorar la formación médica en el país.

De esta manera, el exvicedecano del CMP se mostró en contra de la nueva evaluación para el Serums, promovido por el Minsa. Así, señaló que se deberían de enfocar los esfuerzos en el verdadero objetivo de la prueba.