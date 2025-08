Su padre era fan de Armonía 10 y hoy él canta en la orquesta: La historia de Giuseppe Horna

02/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La vida le dio un golpe duro, pero también una nueva oportunidad. Giuseppe Horna, exvocalista de los Hermanos Yaipén, vivió meses muy difíciles tras la muerte de su padre, pero encontró consuelo —y un nuevo comienzo— en la música, al ser presentado oficialmente como nuevo integrante de Armonía 10.

Giuseppe Horna, nuevo integrante de Armonía 10

En octubre de 2024, Giuseppe Horna sorprendió al anunciar su salida de los Hermanos Yaipén, una agrupación con la que logró gran reconocimiento.

Lo que muchos no sabían era que, detrás de esa decisión, había una razón muy personal: la muerte de su padre, ocurrida en agosto de ese mismo año. Según reveló el propio cantante, ese episodio marcó un antes y un después en su vida.

"Fue un golpe muy fuerte. Decidí no comprometerme con ninguna orquesta porque quería estar con mi familia y con mi hija", confesó Horna en una entrevista con La República.

Sin embargo, su retorno al escenario se dio gracias a una llamada que no esperaba, pero que terminó cambiándole la vida: la familia Lozada, fundadora de Armonía 10, lo invitó a unirse al grupo. "Sabía que iba a volver a sentir esa sensación", dijo, emocionado.

La propuesta llegó en el momento perfecto. Giuseppe Horna no solo se reencontró con su pasión por la música, sino que también sintió que ese paso honraba la memoria de su papá, quien era un hincha confeso de Armonía 10. "Sé que él estaba muy orgulloso de mí", expresó.

Todo fue muy rápido. El 30 de junio recibió la propuesta, al día siguiente ya estaba grabando un videoclip, y el 5 de julio fue presentado oficialmente como nuevo integrante de la orquesta en el Estadio San Marcos... ¡Frente a más de 40 mil personas! "Fue uno de los mejores días de mi vida", aseguró.

¿Qué dijo sobre comparaciones con 'El Ruso'?

En redes sociales, muchos lo han comparado con Paul Flores, exvocalista de Armonía 10 que falleció trágicamente en marzo. Ante esto, Giuseppe Horna respondió con respeto:

"Yo soy Giuseppe Horna y tengo mi propia historia, pero siempre con admiración por quienes abrieron el camino antes que yo. De hecho, le tengo mucho afecto, un gran cariño, aunque no tuve la oportunidad de conocerlo de forma personal".

Aunque no lo conoció personalmente, dijo que le tiene mucho respeto y que entiende las comparaciones con cariño. "A mí, prácticamente, me motiva a seguir creciendo como artista que me comparen con una persona, con un ícono tan importante en la cumbia de nuestro país", concluyó.

Hoy, Giuseppe Horna no solo regresa a los escenarios tras la muerte de su padre, sino que lo hace honrando su memoria, emocionado por esta nueva etapa en Armonía 10 y decidido a seguir construyendo su historia musical.