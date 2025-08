Ducelia Echevarría pasa tremendo susto tras ser impactada por otro auto mientras iba con su hija

Ducelia Echevarría vivió un momento que jamás olvidará mientras conducía su camioneta con su hija Claire a bordo. Un auto la impactó de forma inesperada, provocándole un tremendo susto que la dejó en shock y con el corazón acelerado, aunque por suerte, ambas salieron ilesas.

Todo ocurrió mientras Ducelia Echevarría conducía su camioneta con su hija de 9 años a bordo. De pronto, un conductor imprudente se cruzó en su camino, no frenó a tiempo y terminó impactando su vehículo.

"Tuvimos un accidente que nos sacudió el alma. Un conductor imprudente no miró, no frenó e impactó a nuestra camioneta", declaró la influencer al diario Trome .

El accidente, aunque no dejó heridas graves, sí generó un gran susto en ambas. Ducelia Echevarría prefirió no entrar en muchos detalles, pero dejó claro que fue un momento difícil que la hizo reflexionar.

En mayo, Ducelia Echevarría se sentó en El valor de la verdad y finalmente contó el verdadero motivo por el que su voz cambió drásticamente, un detalle que durante años fue motivo de burlas en realities como Esto es guerra y Combate.

Desde el famoso sillón rojo, Ducelia Echevarría soltó el dato que nadie se esperaba: que su cambio de voz comenzó allá por el 2014, justo cuando se preparaba para postular al Miss Perú Mundo.

"Me cambió la voz, me pusieron esteroides, no sé qué me habrán puesto, pero lo que me pusieron hizo que me cambie la voz", confesó visiblemente afectada.