Feriado del 09 de diciembre: Conoce los horarios especiales del Metropolitano, Línea 1 y Corredores

08/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que el servicio de transporte público para Lima y Callao tendrá un horario especial el 09 de diciembre del 2024, en razón del feriado por la conmemoración de la Batalla de Ayacucho.

¿Cuáles son los horarios especiales del Metropolitano, Línea 1 y Corredores?

El servicio de transporte convencional estará disponible desde las 4:30 a.m. hasta las 12 a.m. (medianoche). En tanto, los taxis autorizados tendrán permiso para operar las 24 horas del día. Los corredores complementarios operarán en sus rutas habituales de 5 a.m. a 10:30 p.m.

La Línea 1 del Metro de Lima y Callao estará en funcionamiento de 5:30 a.m. a 10 p.m., con una frecuencia de trenes de 5,5 a 12 minutos, dependiendo de la franja horaria. La Línea 2 funcionará en su horario acostumbrado de 6 a.m. a 11 p.m.

El Metropolitano operará con sus servicios regulares A, B y C desde las 5 a.m. hasta las 10 p.m. Las rutas alimentadoras seguirán funcionando hasta las 11 p. m.

Asimismo, la ATU recomienda a los usuarios que utilicen los canales oficiales de la institución para mantenerse informados sobre cualquier actualización en los servicios.

¿Qué diferencia hay entre feriado y día no laborable?

Los feriados son días de descanso obligatorio para todos los trabajadores, tanto del sector público como privado. En estos días, los empleados no trabajan y, de hacerlo, deben recibir una triple remuneración: su pago regular, más una compensación adicional del 100%.

Por otro lado, los días no laborables son decretados únicamente para los trabajadores del sector público. Estos días deben ser compensados posteriormente, ya sea con horas extras de trabajo o con una jornada adicional. Las empresas del sector privado tienen la opción de acogerse a estas fechas previa coordinación con sus trabajadores.

Cabe mencionar que, el 9 de diciembre es feriado en nuestro país porque se conmemora la batalla de Ayacucho, la cual representó el enfrentamiento más grande e importante de las campañas finales de las guerras de independencia hispanoamericanas. Esta campaña militar consolidó la independencia de la República del Perú y de los nuevos estados americanos de habla hispana.

De esta manera, las autoridades han dado a conocer sus disposiciones para este 09 de diciembre por la batalla de Ayacucho. Es así como la ATU informó sobre los horarios del transporte público en Lima y Callao durante el feriado.