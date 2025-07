Luto en Iron Maiden: muere Paul Mario Day, primer vocalista de la banda, a los 69 años

30/07/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El heavy metal británico pierde a una de sus voces fundacionales. Paul Mario Day, quien fuera el primer vocalista de Iron Maiden, falleció el miércoles 30 de julio a los 69 años, en su casa en Newcastle, Australia. La noticia fue confirmada por las bandas Sweet y More, grupos a los que perteneció a lo largo de su carrera.

Day luchaba desde hace meses contra un cáncer, enfermedad que había sido anunciada públicamente por el pub londinense Cart & Horses, donde se realizó una campaña de despedida con cartas y recuerdos de sus seguidores.

Day fue reclutado en 1975 por Steve Harris, fundador de Iron Maiden, cuando tenía apenas 19 años. Fue el primer cantante oficial de la banda y estuvo en sus filas durante 10 meses. Su salida se dio tras recibir críticas de sus compañeros, quienes consideraban que le faltaban carisma y presencia en el escenario. Aun así, su paso por Iron Maiden marcó el inicio de una carrera que se mantendría activa dentro del género.

¿Cómo fue su trayectoria tras Iron Maiden?

Luego de su salida de la banda que lo vio nacer como vocalista, Paul Mario Day fundó en los años 80 el grupo de heavy metal More, junto al guitarrista Paul Todd, quien también había pasado brevemente por Iron Maiden. Con More, Day llegó a tocar en el festival Monsters of Rock de 1981, donde compartió escenario con AC/DC, Def Leppard y Whitesnake. Además, More fue telonero de Iron Maiden durante la gira Killers.

También formó parte de la banda Wildfire entre 1983 y 1984, y posteriormente se unió a Sweet, grupo de glam rock liderado por Andy Scott y Mick Tucker. Con ellos grabó el disco en vivo Live at the Marquee en 1986, álbum que se convirtió en un testimonio de su potencia vocal y que tuvo buena acogida en listas internacionales.

¿Qué dijeron sus compañeros tras su fallecimiento?

La banda More lamentó profundamente la pérdida de Day y lo describió como "una figura muy querida del rock británico y pieza clave del NWOBHM". En su comunicado, afirmaron: "Siempre pensaremos en él cuando toquemos las notas de apertura de Warhead".

Por su parte, Andy Scott, guitarrista de Sweet, recordó su paso por la banda en un mensaje emotivo: "Cuando Paul llegó para la audición, no buscamos más. Su interpretación en Live at the Marquee ha resistido el paso del tiempo". Ambos grupos enviaron condolencias a la familia y destacaron su legado en la música.

Paul Mario Day deja un legado importante dentro del heavy metal británico. Su participación temprana en Iron Maiden y su recorrido con bandas como More y Sweet lo consolidaron como una voz respetada y recordada por generaciones de fanáticos. Su música seguirá viva cada vez que suene en vivo o a través de los discos que grabó a lo largo de su carrera.