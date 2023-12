Fonavi: Así se desarrolla a nivel nacional el primer día de devolución de aportes del grupo n.º 20

21/12/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miles de exaportantes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) realizan colas tras la aprobación del padrón de beneficiarios por parte del Gobierno de Dina Boluarte. En Lima y distintas regiones, así se registra el primer día de devolución de aportes.

En esta oportunidad, el grupo n.º 20 tiene proyectado beneficiar a 64,272 mil personas de los 2 millones de aportantes del Fonavi que existen en el Perú.

Lima

En la oficina del Banco de la Nación (BN), ubicado en Cercado de Lima, los fonavistas, en su mayoría, hicieron la cola en compañía de sus familiares. Como se recuerda, el gerente de la Red de agencias del BN, Héctor Cuadros, había recomendado que los parientes acudan para que el "desembolso sea más ágil".

En ese sentido, se conoce que la primera persona en arribar hoy a las inmediaciones de este banco fue una excontribuyente. "Estoy acá desde las 3:30 a. m. Vengo desde Lince, he hecho todos mis trámites", contó.

Arequipa

En Arequipa, según información de nuestro corresponsal, muchos adultos mayores visitan las oficinas del BN cuando no integran al grupo N. 20. En vivo, un fonavista se enteró que el nuevo padrón de beneficiarios solo es para aquellos que no recibieron monto alguno. "Ya he cobrado antes (¿Ha verificado?) Lamentablemente, no", dijo.

Tacna

En Tacna, la situación es bastante parecida -octogenarios llegaron a las agencias sin constatar su conformación en el listado - para infortunio de los agentes del BN, Pensión 65 y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) que brindan información en las colas.

Junín

En la agencia del Banco de la Nación de Huancayo, ubicado en la calle Real N.º 516, todo se desarrolló normalmente. "Hice cola desde las 5 a. m., ahora estoy en espera que nos paguen", contó una radioyente y fonavista.

Ica

En Ica, por su parte, se percibió poca afluencia de excontribuyentes en las tres sedes que tiene el Banco de la Nación en la región. Lo destacable, fue el trabajo de representantes del BN que dieron información a todos aquellos que lo requerían. "Estamos orientando si están en el grupo 20 para el cobro del Fonavi y si están en el cronograma de pago. (...) En Ica son 7 mil beneficiarios", contó el funcionario.

La Libertad

En la Libertad, según información de nuestro corresponsal, decenas de fonavistas arribaron a las inmediaciones del Banco de la Nación, ubicado en la calle Diego de Almagro de Trujillo, alrededor de las 4:00 a. m.

En imágenes de Exitosa, se vio a adultos mayores con mantas y prendas de invierno luego de una tortuosa noche en la intemperie. Desafortunadamente, hubo casos de desinformación, por lo que muchos octogenarios tuvieron que regresar a sus casas tras ser orientados por funcionarios de Pensión 65. "A esperar otra lista", dijo una la viuda de un fonavista que no fue considerada en este último padrón.

Chimbote

En la agencia del Banco de la Nación de Chimbote todo se desarrolló normalmente. No obstante, en este contexto, Loli Esquivel, coordinador de la Federación de Fonavistas, compartió su malestar por la presunta falta de reacción de sus compañeros para solicitar sus demandas.

"Es necesario organizarse, tratar de salir a las calles. Esto se consiguió con luchas en las calles. Llamo la atención a los compañeros, fácil es sentarse, ¿qué han hecho para luchar? Salgan a las calles porque no es posible que ellos cobren y el resto siga sin cobrar", expresó enérgicamente.

Loreto

En las inmediaciones del BN, ubicado en la calle La Condamine, Iquitos, se formaron dos grandes colas. Según información de nuestro corresponsal, los primeros fonavistas arribaron a las 8:00 p. m. del pasado miércoles 20 de diciembre.

"Ya tengo garantizado todo, inclusive, estoy en la lista para que el día de hoy, 21 de diciembre, pueda cobrar. Estoy esperando el pago del Fonavi casi 20 años", declaró un ciudadano.

Tarapoto

En Tarapoto, las filas también fueron largas. Entre la multitud de personas, una radioyente quiso agradecer el trabajo de esta casa periodística que, desde su función, tomó el caso del Fonavi como una lucha propia.

"Estoy haciendo cola desde las 6:00 a.m. (...) Nosotros veníamos siguiendo paso a paso el avance mediante la excongresista Cecilia García, gracias a ella, que seguía luchando por los fonavistas, al fin se va a hacer realidad la entrega", expresó.

De esta manera, en Lima y distintas regiones, miles de exaportantes del Fonavi abarrotaron las inmediaciones de las sedes del Banco de la Nación para la devolución de sus aportes.