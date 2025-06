Cercado de Lima: Más de 200 ambulantes fueron desalojados por obras en el Puente Balta

La mañana de este martes 24 de junio cientos de personas quedaron más que sorprendidas ante el inesperado cierre total del Puente Balta sin previo aviso. El hecho se gestó durante la madrugada entre personal de la Municipalidad de Lima con apoyo de la Policía Nacional del Perú lo cual generó confusión en los transeúntes.

Pero eso no fue todo, ya que este cerco metálico, instalado como parte de las obras en este punto por parte del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima), ocasionó que más de 200 comerciantes informales fueran desplazados del habitual lugar que ocupaban todos los días.

Este importante grupo de ambulantes se mostró sorprendido al ver la presencia policial custodiando el Puente Balta y sin la posibilidad de poder seguir ofreciendo sus productos como lo hacían desde hace meses.

Eso sí, los transeúntes que utilizan esta vía para dirigirse al centro de Lima y alrededores también mostraron su incomodidad ya que no podrán dirigirse con dirección al jirón Amazonas o Mesa Redonda con normalidad. Para llegar a sus destinos, estos deberán caminar varios metros y hacerlo por el Puente Ricardo Palma.

Eso sí, las personas que lleguen desde el Rímac contarán con un estrecho paso peatonal de menos de un metro de ancho para acceder al paradero de Acho en la vía de Evitamiento.

"No me han dicho nada. Recién vengo y me sorprendo. Trabajo en el Poder Judicial, me tendré que dar la vuelta, felizmente voy con tiempo", indicó una transeúnte a nuestro medio.