JNJ inicia procedimiento de "ejecución forzosa" para restituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación

24/06/2025

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció que ha iniciado un procedimiento de "ejecución forzosa" para garantizar la reposición de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. Esta medida responde a la negativa de la fiscal suprema Delia Espinoza de cumplir con la resolución emitida por el organismo.

A través de un pronunciamiento público difundido en redes sociales, el presidente de la JNJ, Gino Ríos, explicó que el procedimiento se basa en lo establecido en el artículo 205 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Subrayó, además, que esta acción no constituye un nuevo nombramiento, sino la ejecución de una disposición vigente y obligatoria.

"Este incumplimiento constituye una grave afectación al orden jurídico y al Estado de derecho. Los funcionarios públicos están obligados a cumplir con las decisiones emitidas por los órganos competentes mientras no sean legalmente revocadas", señaló Ríos con firmeza.

La JNJ también expresó su rechazo a la actuación de Espinoza Valenzuela, quien ha iniciado diligencias preliminares contra los miembros del pleno que votaron a favor de la resolución de reposición, amparándose en declaraciones de un integrante que no participó de dicha sesión.

¿Por qué se habla de una "ejecución forzosa"?

La figura de "ejecución forzosa" no es común en el ámbito político-administrativo, pero en este caso se aplica como una herramienta legal para obligar a que se cumpla una resolución firme. La JNJ asegura que agotó todos los mecanismos ordinarios antes de recurrir a esta vía excepcional.

"El incumplimiento por parte de la fiscal Espinoza no solo desobedece una orden administrativa, sino que vulnera el principio de legalidad que rige toda función pública", puntualizó el titular del organismo.

Seis de los siete integrantes de la JNJ respaldaron el pronunciamiento. El único ausente fue Francisco Távara, quien se abstuvo de votar argumentando que el caso se encuentra judicializado.

¿Cuál fue la reacción de la fiscal Delia Espinoza?

Delia Espinoza no ha emitido una declaración pública tras el anuncio de la JNJ, pero previamente justificó su decisión de no restituir a Benavides al considerar que la resolución estaba viciada. Según la JNJ, dicha postura no tiene sustento legal y representa un acto de desobediencia institucional.

Gino Ríos evitó brindar declaraciones a los medios tras el pronunciamiento y se retiró de la sede institucional a bordo de un vehículo con lunas polarizadas.

Con esta medida, la Junta Nacional de Justicia busca reafirmar su rol como ente garante de la legalidad en el sistema de justicia y remarcó que todas sus decisiones deben ser respetadas mientras no sean anuladas por un fallo judicial firme.