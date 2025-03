Gobierno anuncia incremento salarial para docentes del sector público: ¿A cuánto subirá el sueldo?

El Gobierno, a través del ministro de Educación, Morgan Quero, anunció un incremento salarial para los docentes del sector público en el marco del inicio del Año Escolar 2025. Es así que, en la siguiente nota de Exitosa, te contaremos a cuánto ascenderá el sueldo.

En declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Educación (Minedu) precisó que el aumento salarial estará dirigido a aquellos docentes de la carrera pública magisterial, así como para los nombrados y los contratados.

En cuanto al monto que se sumará al sueldo, Quero manifestó que ello implicaría un incremento de S/200 desde marzo y otros S/200 en noviembre, lo que finalmente significa un reajuste de S/400 para "un piso salarial básico" que asciende a S/3,500.

"Va a haber un aumento de sueldo para los docentes de la carrera pública magisterial, también (para) los nombrados que se denominan y los contratados. Esto implica un aumento de 200 soles desde marzo y otros 200 soles en noviembre de este 2025", explicó en un primer momento, recalcando que "esto implicará un aumento de 400 soles para un piso salarial básico de 3 mil 500 soles".

