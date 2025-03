Alberto Otárola responde a Morgan Quero y lo califica de "merluzo": "No tiene capacidad intelectual"

El expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, calificó de "merluzo" al ministro de Educación, Morgan Quero, quien lo acusó de "fabricar cortinas de humo" contra el Gobierno de Dina Boluarte.

A través de su cuenta oficial de X, el expremier aseguró que el titular del Minedu no tiene la "capacidad intelectual para idear nada" e indicó que los delitos "vienen de otro lado".

"En el colegio me enseñaron a no responder a los merluzos pero haré una excepción. Es obvio que Quero no habla por él -porque no tiene capacidad intelectual para idear nada- pero esta vez se equivoca rotundamente. Los delitos vienen de otro lado. Ojalá se sepa la verdad pronto", escribió.