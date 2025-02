¡Grave denuncia! Paciente acusa a doctora del Hospital Rebagliati de exigir pago de S/ 10 mil para operarlo

21/02/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Alfredo Santos Melchor Ancona, paciente del Hospital Rebagliati, denunció a una doctora del mencionado nosocomio por exigir el pago de S/10 mil para que puedan operarlo de un tumor que tiene alojado en uno de sus pulmones.

En comunicación con Exitosa, Melchor Ancona acusó a la doctora Carmen Ortiz, quien sería jefa del Área de Neumología, de haberle pedido a su madre la cuantiosa suma de S/10 mil para que finalmente puedan intervenirlo quirúrgicamente y extraerle el tumor que tiene en el pulmón izquierdo.

"Carmen Ortiz, jefe de Neumología del Hospital Rebagliati. La llamó en privado a mi mamá (y la llevó) al piso 12, que es Neumología, quiso hablar con mi mamá a solas. Hay un instrumento que ha prestado Estados Unidos para poder sacarme el tumor porque es grande", explicó en un primer momento.

Asimismo, reiteró que la doctora en cuestión al enterarse de que él iba a ser operado, buscó a su madre para advertirle que si no pagaba los S/10 mil no iban a pasarlo a sala de operaciones de ninguna manera.

"La doctora se enteró por mi mamá que me iban a operar y le dijo que no me iban a operar mientras no le de 10 mil soles. Le estaban cobrando 10 mil soles a mi mamá", agregó bastante indicado.

De acuerdo a la madre de Alfredo Melchor, la doctora Ortiz le puso condiciones para que su hijo pueda ser operado. En un primer momento, pidió S/5 mil y luego S/5 mil más, pero al ver que no estaban dispuestos a acceder al pago, la profesional de salud se habría enojado y posteriormente descartado la operación.

"La doctora me pidió S/5 mil y después S/5 mil más, es decir S/10 mil, que ayer hasta las 11 de la noche estuvo esperando en la sala de médicos, en el primer piso. Yo no le llevé, se molestó y me dijo 'no va a haber operación, dile a los médicos del tercer piso cómo lo van a operar porque ni una máquina va a llegar ni para él ni para nadie", precisó.

La madre mencionó que si bien hubo una reunión entre doctores, la jefa de Área de Neumología negó dicha acción: "Yo le dije pero 'doctora, pero mi hijo como se va a quedar así botado', me respondió que 'se va a quedar botado, que ellos vean como lo operan'. Entonces, hubo una reunión entre los médicos y ella se negaba (haberme pedido dinero), pero yo tengo un papel donde me dio su número y me dijo 'aquí me encuentras'", acotó.

