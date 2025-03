Grupo 5 y el duro momento que viven por extorsiones: "Hace dos años es normal salir con escolta y armamento"

19/03/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Christian Yaipén, cantante del Grupo 5, mostró su indignación por la muerte de Paul Flores, integrante de Armonía 10 de Piura. Asimismo, dio cuenta de la situación de las extorsiones contra las orquestas de cumbia e indicó que las agrupaciones se ven obligadas a protegerse con escoltas y armas.

Christian Yaipén revela medidas para protegerse de extorsionadores

El velorio de Paul Flores, conocido como el 'Russo', reunió a distintas figuras del mundo artístico, entre ellos el líder de Grupo 5, Christian Yaipén, quien no dudó en alzar su voz de protesta ante la inacción de las autoridades para hacer frente a la delincuencia y el crimen organizado, que esta vez cobró la vida de uno de los integrantes de la orquesta Armonía 10 en la madrugada del último domingo 16 de marzo.

El cantante de cumbia se mostró molesto por la ola de extorsiones que no solo se da en el ámbito musical, sino también en otros sectores a nivel nacional. "El Perú está de luto, no la cumbia (...) No encerremos esto, es todo el país sufriendo esto, ¡ya estamos hartos!", exclamó.

Asimismo, reveló que hace un tiempo habían solicitado una reunión con el Ministerio del Interior (Mininter) para que les señalen cuáles son las acciones que toman para combatir a las mafias y bandas criminales que han sembrado el terror en la ciudadanía. Tras no tener una respuesta, las orquestas y agrupaciones musicales se han visto obligados a tomar medidas extremas para protegerse.

"No solo es Corazón, son todas las agrupaciones de cumbia, van con escoltas, ametralladoras, armamento largo y todo para estar a defensa de y eso no debería pasar. (...) Por ahí leí que decían 'ay, pero las orquestas de cumbia deben tener sus seguridades', siempre hemos caminado con seguridad, pero nunca como si fuéramos a matar, eso ya no está bien", agregó.

Christian Yaipén indignado por ola de extorsiones

Christian Yaipén también reiteró su pesar porque en el país se viene normalizando desde hace dos años que los artistas salgan con mucha seguridad por miedo a que alguien atente contra sus vidas. En ese marco, señaló que no solo andan con guardaespaldas, sino que también al subir a los escenarios deben colocar francotiradores.

"Hace dos años para nosotros es normal salir con mucha seguridad, escoltas. Hemos llegado a tocar arriba de los andamios con francotiradores . ¡Esa cosa es vergonzosa!", indicó, lamentando la crítica situación que atraviesa el país ante la inseguridad ciudadana.

Para finalizar, el integrante de Grupo 5 expresó su solidaridad con la familia del 'Russo' y pidió que las autoridades tomen acciones urgentes para atrapar a los criminales y que no solo quede con dar medidas populistas como el sacar a militares a las calles: "Eso no sirve de nada porque dentro de las casas están extorsionando gente, están matándonos", remarcó.

