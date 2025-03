Amigo de Paul Flores culpa a Dina Boluarte de ola criminal tras muerte del cantante de Armonía 10: "No hacen nada"

En comunicación con Exitosa, un amigo cercano a Paul Flores, difunto cantante de Armonía 10, expresó su pesar por el fallecimiento del artista y responsabilizó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por la ola criminal.

El amigo de Paul Flores envió su más sentido pésame a la familia del vocalista de Armonía 10 y manifestó que no se ha contactado con ellos para respetar su momento de duelo.

"Se va un gran ser humano. Un saludo muy especial a su esposa, mis condolencia para ella. Lo conozco a él y a sus padres. Soy un amigo muy personal. Hay miedo para todos los músicos (...) La extorsión es para todos (...) No me he podido comunicar con la familia, deben estar muy mal", dijo a la prensa.