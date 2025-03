Christian y Elmer Yaipén exigen justicia tras la trágica muerte del 'Ruso' Paul Flores: "Están matándonos"

Christian y Elmer Yaipén, líderes del Grupo 5, alzaron su voz de protesta tras la trágica muerte de Paul Flores, conocido como el 'Ruso'. Los cantantes exigieron justicia y medidas urgentes para frenar la violencia que sigue cobrando vidas. "Están matándonos", advirtió con indignación, denunciando la falta de acción de las autoridades frente a la ola de atentados y extorsiones.

El velorio de Paul Flores fue un encuentro cargado de emoción y reclamos por justicia. Entre los asistentes, destacó la presencia de Christian Yaipén, líder de Grupo 5, quien se mostró visiblemente afectado y alzó su voz contra la violencia que afecta al país.