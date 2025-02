Gustavo Adrianzén se pronuncia tras juramentación de nuevos ministros: "Forma parte de una estrategia"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció respecto a la reciente juramentación de José Salardi, Fanny Montellanos y Leslie Urteaga como ministros de las carteras de Economía, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social, afirmando que ello forma parte de una "estrategia absolutamente normal".

En declaraciones a la prensa, Adrianzén Olaya se refirió al reciente cambio de ministros en el gabinete, asegurando que con ello buscan "refrescar" y "dar un nuevo impulso", así como fortalecer y diseñar una nueva estrategia para un escenario totalmente distinto al que encontró cuando asumió como premier.

En cuanto a la permanencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el premier manifestó que ambos cuentan con la confianza de Dina Boluarte, por lo que continuarán en constante evaluación, además de confiar en qué sabrán enfrentar las investigaciones que se les sigue actualmente.

En otro momento, Gustavo Adrianzén aseguró estar confiado en que el llamado al paro del 6 de febrero no será acatado por los transportistas, argumentando que el Perú necesita trabajar y no paralizar sus actividades.

"Yo confío en que ese llamado al paro no sea escuchado por la población y mucho menos por los transportistas. Yo, felizmente he escuchado otras voces de transportistas diciendo que no van a acudir a ese paro porque lo que necesita ahora el Perú es trabajar", acotó.