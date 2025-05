Hallan a joven con esquizofrenia que fue abandonado por personal de salud: Así se lo encontró, según su madre

La madre de Saulo Ampuero, joven de 21 años dio con el paradero de su hijo que fue abandonado por personal de salud del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi en San Martín de Porres (SMP). El encuentro se dio tras una intensa búsqueda de 17 días.

Mediante declaraciones a un conocido medio, Lourdes Valladolid, la madre de Saulo brindó detalles de cómo llegó a dar con la ubicación de su hijo con diagnóstico psiquiátrico. Según precisó, un ciudadano le mandó un video del joven y por su caminar, pudo identificarlo.

"Por medio de un televidente, un padre de familia me llamó. Me mandó un video y me dijo que posiblemente era mi hijo. Desde que me mandó el video y me dijo cómo caminaba. Entonces yo dije: 'Él es mi hijo'", contó Lourdes.

De tal modo, la madre de familia narró que asistió hasta la zona de Canto Rey en San Juan de Lurigancho (SJL) y encontró a su hijo en una condición lamentable, tenía heridas de ampollas en los pies. Además, indicó que al encontrarse con él y darse un emotivo abrazo, el joven saltó de la emoción, reconociéndola rápidamente. "Él me dijo: Mamá, Dios es bueno, yo también te encontré", contó.

Con respecto al actuar del personal del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi, Lourdes exigió una sanción por el abandono de su hijo diagnóstico psiquiátrico. Además, señaló que una asistenta social escuchó su situación. En tal sentido, manifestó que no tiene un hogar permanente debido a su situación económica, por lo que viven en hospedajes.

"Yo pido sanción para el instituto, para que los sancionen por lo que han hecho. Yo he hecho todo, me he movido por todas las calles, he amanecido en la calle buscando a mi hijo pidiéndole a las autoridades. Nadie me ha apoyado nadie me ha ayudado solamente la gente de la prensa", detalló.