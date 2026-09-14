Evita estas búsquedas en Google para reducir el riesgo de caer en estafas que podrían afectar tus cuentas bancarias

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

Evita ser víctima de la ciberdelincuencia. Descubre cuáles son las cinco búsquedas que no deberías realizar en Google para no caer en fraudes o poner en riesgo tus cuentas bancarias.

No caigas en fraudes y evita ser víctima de ciberdelincuencia

Buscar información en Google forma parte de la rutina de millones de personas. Sin embargo, los usuarios deben tener cuidado con los resultados que aparecen al realizar determinadas consultas, ya que los ciberdelincuentes pueden utilizar técnicas para posicionar páginas fraudulentas y tratar de obtener información personal, contraseñas o datos bancarios.

Por ello, antes de ingresar a cualquier enlace encontrado en el buscador, es importante verificar que la página sea legítima y corresponda al sitio oficial de la empresa, banco o institución que se está buscando.

Además, una técnica que se denomina "envenenamiento SEO" ha generado preocupación. De acuerdo a la usuaria de TikTok María Aperador, criminóloga, ese método se hace efectivo precisamente cuando el usuario hace una inocente búsqueda en Internet en sitios en los que confía. A raíz de este problema, ha querido compartir cinco de esas búsquedas que nunca deberíamos hacer en Google.

¿Qué búsquedas debes evitar hacer en Google?

Es importante aclarar que realizar una búsqueda en Google no vacía automáticamente una cuenta bancaria. El peligro aparece cuando el usuario ingresa a sitios fraudulentos, proporciona información confidencial, instala software malicioso o sigue instrucciones enviadas por los estafadores.

En ese marco, se aconseja evitar realizar las siguientes cinco búsquedas en Google:

Número de atención al cliente: los ciberdelincuentes compran anuncios falsos con términos que hacen referencia a números de atención al cliente con la intención de aparecer primero en la página de búsquedas. Si no tienes precaución, podrías abrir una página fraudulenta. Se aconseja revisar el número de atención solo en páginas oficiales de las empresas o servicios que deseas contactar.

los ciberdelincuentes compran anuncios falsos con términos que hacen referencia a números de atención al cliente con la intención de aparecer primero en la página de búsquedas. Si no tienes precaución, podrías abrir una página fraudulenta. Se aconseja revisar el número de atención solo en páginas oficiales de las empresas o servicios que deseas contactar. Préstamos fáciles o dinero rápido: La desesperación ante la falta de dinero puede llevar a muchos a caer en la trampa de solicitar préstamos en páginas que ofrecen la oportunidad de conseguir dinero "fácil". Los ciberdelincuentes pueden engañar a los usuarios para que les faciliten información bancaria o se descarguen software malicioso para obtener más datos.

Descargas gratuitas de software: buscar programas, aplicaciones o herramientas gratuitas en sitios no oficiales puede representar un riesgo para la seguridad. Algunas páginas ofrecen versiones modificadas, pirateadas o aparentemente gratuitas que pueden contener malware, programas no deseados o archivos diseñados para robar información.

buscar programas, aplicaciones o herramientas gratuitas en sitios no oficiales puede representar un riesgo para la seguridad. Algunas páginas ofrecen versiones modificadas, pirateadas o aparentemente gratuitas que pueden contener malware, programas no deseados o archivos diseñados para robar información. Compra de medicamentos sin receta : Si bien es ilegal hacerlo, hay muchos sitios web de dudosa procedencia que ofrecen recetas falsas y es ahí donde roban la información. Conviene estar alerta ante todas estas estafas y, sobre todo, mirar muy bien con qué páginas compartimos nuestros datos personales.

: Si bien es ilegal hacerlo, hay muchos sitios web de dudosa procedencia que ofrecen recetas falsas y es ahí donde roban la información. Conviene estar alerta ante todas estas estafas y, sobre todo, mirar muy bien con qué páginas compartimos nuestros datos personales. Tutoriales para hackear cuentas o redes de WiFi: algunos de estos sitios podrían intentar instalar software malicioso o solicitar información personal. Por ello, se recomienda evitar descargar archivos desde páginas desconocidas y no proporcionar contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios.

En caso de recibir un mensaje sospechoso o detectar movimientos bancarios que no reconoce, se recomienda comunicarse inmediatamente con la entidad financiera mediante sus canales oficiales y bloquear los productos comprometidos. Para evitar ser víctima de la ciberdelincuencia recuerda cuáles son las cinco búsquedas que especialistas aconsejan evitar hacer en Google.