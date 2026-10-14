¿Tu celular se queda sin batería muy rápido? Estudio revela qué aplicación consume más energía

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

¿La batería de tu celular se agota antes de terminar el día? Aunque muchas personas culpan a la antigüedad del equipo o al cargador, algunas aplicaciones pueden aumentar considerablemente el consumo de energía. Un estudio revela qué app podría estar consumiendo más energía.

¿Qué aplicación consume más batería de tu celular?

Si a pesar de que has cargado la batería de tu celular al 100 %, te percatas que con el pasar de las horas esta se agota rápidamente, podría deberse a algunas aplicaciones instaladas.

Un estudio realizado por la compañía suiza de almacenamiento en la nube pCloud analizó cuáles eran las apps más exigentes para los dispositivos móviles y encontró que varias plataformas populares pueden mantener numerosas funciones activas en segundo plano. Según precisan, los resultados se dan tras analizar 100 de las aplicaciones más usadas actualmente.

"Con un 93 % de usuarios de smartphones que admiten usar aplicaciones a diario, la batería de nuestros teléfonos empieza a resentirse, dejándonos sin batería al final del día", se lee en el artículo de pCloud.

Asimismo, el estudio precisa que se basaban en tres parámetros: las funciones que utiliza cada aplicación (ubicación, cámara, etc.), el consumo de batería y la disponibilidad de un "modo oscuro". En ese sentido, descubrieron que la app que gasta más energía del celular es Facebook, porque combina muchas funciones en una sola aplicación: publicaciones, vídeos, grupos, eventos, notificaciones, ubicación, cámara y mensajería.

App que consume más energía en tu celular.

Investigación de pCloud: resultados

El estudio de pCloud destaca que, en promedio, los seis servicios de redes sociales incluidos entre los 20 más demandantes (Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, WhatsApp y LinkedIn) permiten que 11 procesos adicionales trabajen en segundo plano, entre ellos el acceso a fotografías, conexión wifi, ubicación y micrófono.

Además, se precisa que el resultado depende del modelo, el sistema operativo, la intensidad de uso, la calidad de la señal y los ajustes configurados por cada usuario. Se aconseja que si tienes instalado Facebook en tu celular y la usas a diario, revisa sus permisos y limita la actividad en segundo plano desde los ajustes del móvil.

También puedes reducir el consumo desactivando la reproducción automática de vídeos y limitando las notificaciones menos importantes de dicha aplicación. Ten en cuenta que Facebook Messenger también suele aparecer entre las aplicaciones que consumen más batería.

¿Cómo descubrir qué aplicación consume más energía?

Tanto Android como iPhone incluyen herramientas que permiten consultar el consumo de batería por aplicación. Esta información ayuda a identificar cuáles utilizan más energía durante un periodo determinado.

En los celulares Android, los pasos pueden variar según la marca y la versión del sistema. Generalmente, debes ingresar a Ajustes , seleccionar Batería y buscar la opción de uso o consumo de batería. Toca la app en cuestión y se verán unas cuantas opciones, una de las cuales es 'Forzar detención '.

los pasos pueden variar según la marca y la versión del sistema. Generalmente, debes , seleccionar Batería y buscar la opción de uso o consumo de batería. Toca la app en cuestión y se verán unas cuantas opciones, una de las cuales es En los iPhone, ingresa a Configuración y selecciona Batería. Allí podrás revisar el consumo de las aplicaciones durante las últimas horas o los días recientes, según la información disponible.

En conclusión, si tu celular se queda sin batería demasiado rápido, no necesitas desinstalar todas tus aplicaciones. El primer paso es revisar las estadísticas de consumo del dispositivo para identificar qué servicios están utilizando más energía y ajustar su funcionamiento según tus necesidades.