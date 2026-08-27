Evita estafas telefónicas: conoce qué NO debes decir al contestar una llamada de un número desconocido

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

Más de una vez hemos recibido llamadas de números desconocidos. Ante esa situación es importante tener en cuenta qué palabras se deben evitar decir al momento de responder el celular para evitar estafas telefónicas.

Evita responder llamadas de números desconocidos

Las llamadas provenientes de números desconocidos o spam pueden convertirse en una puerta de entrada para intentos de fraude, por lo que las autoridades exhortan a la ciudadanía estar alertas y si respondes al teléfono, esperar a que la otra persona hable primero.

Expertos como de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aseguran que bastan unos segundos de audios para que los delincuentes intenten suplantar la identidad de una persona y realizar operaciones fraudulentas, por lo que se revelan al menos tres palabras clave que debes evitar decir al responder la llamada de un número desconocido.

Pues recuerda que los ciberdelincuentes buscan estrategias para hacer que las víctimas digan lo que quieren escuchar. Por lo general, en esas conversaciones, hacen que repitas palabras de afirmación que pueden ser usadas para hacer transacciones o movimientos no autorizados, principales en cuentas bancarias.

¿Qué palabras evitar decir al responder llamada desconocida?

Según las alertas emitidas, los estafadores llaman a números desconocidos y realizan preguntas generales con el objetivo de obtener respuestas breves que luego pueden ser utilizadas para crear una réplica digital de la voz mediante inteligencia artificial (IA).

En ese marco, los expertos en ciberseguridad recomiendan evitar decir las siguientes palabras:

"Sí": es una de las palabras más usadas para dar consentimiento o afirmar una interrogante. El Instituto Nacional de Ciberguridad (Incibe) en España, precisa que con ese término, los delincuentes usan una grabación de la voz para autorizar operaciones ilícitas.

es una de las palabras más usadas para dar consentimiento o afirmar una interrogante. El Instituto Nacional de Ciberguridad (Incibe) en España, precisa que con ese término, los delincuentes usan una grabación de la voz para autorizar operaciones ilícitas. "Hola, habla con (decir tu nombre)": es preferible no confirmar datos personales. En lugar de entregar información, puedes responder con una pregunta: "¿Con quién desea comunicarse?".

(decir tu nombre)": es preferible no confirmar datos personales. En lugar de entregar información, puedes responder con una pregunta: "¿Con quién desea comunicarse?". "De acuerdo" o "bueno": se puede usar para expresar el supuesto consentimiento de la víctima para hacer retiros, solicitar créditos, hacer compras, etc.

Nunca compartas información condifencial

Si durante la conversación te solicitan tu número de DNI, claves, contraseñas, número completo de tarjeta, CVV, códigos SMS o códigos de autenticación, lo recomendable es finalizar la llamada.

Además, recuerda que las estafas telefónicas pueden adoptar diferentes formas. Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), los delincuentes pueden hacerse pasar por agentes de bancos, autoridades o empresas, ofrecer premios inexistentes o solicitar dinero bajo diferentes pretextos.

Así que si una llamada desconocida solicita información privada, exige una respuesta inmediata o genera miedo, lo mejor es cortar la comunicación y verificar directamente con la entidad involucrada. Recuerda las tres palabras que debes evitar decir al contestar una llamada de número desconocido.