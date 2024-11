Huelga de enfermeras de EsSalud: Citas en consulta externa serán suspendidas este miércoles, anuncia SINESS

En entrevista con Exitosa, la secretaria general del SINESS, Vilma Alvarado Liñán, indicó que la huelga de este miércoles 20 de noviembre obligará a que las citas en consulta externas serán suspendidas. Solo atenderán emergencias.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, la representante del sindicato de enfermeras precisó que los procedimientos de rutina quedarán suspendidos hasta que se levante la huelga.

Alvarado detalló que se trata de una huelga a nivel nacional que se da "en defensa irrestricta de la seguridad social". Y es que existe los trabajadores profesionales y no profesionales de EsSalud se encuentran en contra del Decreto Legislativo 1666, en el que se atentaría contra la autonomía y recursos intangibles de la institución.

La representante sindical precisó que la seguridad social no depende del Estado debido a que esta funciona con el fondo de los asegurados. En ese sentido, criticó al Gobierno de Dina Boluarte por "entrar a la institución" e intentar administrar el presupuesto de EsSalud.

"Vemos que este gobierno se ha estado, silenciosamente, entrando a nuestra institución, pero no con la finalidad de mejorar. Las atenciones a veces no son adecuadas ni oportunas, pero esto es por una mala administración, no por culpa de los trabajadores", mencionó.