Incendio forestal en Amazonas: Helicóptero se retiró por combustible y no garantizan regreso

La vicegobernadora de Amazonas, Leyda Rimarachín, informó que un helicóptero llegó para controlar el incendio forestal en el distrito de Florida. Sin embargo, la aeronave se retiró por falta de combustible y el Ministerio de Defensa (Mindef) no ha garantizado su retorno.

Mindef no garantiza regreso de helicóptero

En diálogo con Exitosa, la funcionaria sostuvo que se comunicó con el asesor del ministro de Defensa para lograr que el helicóptero permanezca en la región para ayudar a mitigar el siniestro, pero desafortunadamente no tuvo una respuesta favorable, lo que genera una gran preocupación por el avance de las llamas en los campos de cultivos.

"La retirada fue para colocar más combustible en la refinería del Milagro, en Bagua Grande. No nos han asegurado que va a regresar", expresó Rimarachín.

La vicegobernadora de Amazonas también reveló que mantuvo conversaciones directas con el ministro del Ambiente, del Mindef, Midis y con el congresista Carlos Zeballos para realizar las respectivas coordinaciones, pero ninguno ha podido asegurarles que el helicóptero pueda permanecer por más tiempo.

"El asesor de Defensa me dijo que no le podemos asegurar. (...) No se pudo quedar el helicóptero porque el ministro (Walter Astudillo) dijo que tiene que priorizar los incendios en diversas regiones" , sostuvo.

Piden apoyo del gobierno de Dina Boluarte

A su vez, el alcalde del distrito de Valera reveló que por el momento no se tiene prevista la cancelación de ingresos de turistas a las cataratas debido a que por la parte baja no ha llegado el incendio y un grupo de personas dan su mayor esfuerzo para "sofocar las llamas" en la zona alta.

"Hay un grupo de la segunda brigada sofocando el incendio, que al parecer está disminuyendo en la parte alta. (...) Solicitamos, desde ayer, el apoyo del helicóptero, hacer las gestiones para que ingrese al lugar y sofocar el incendio de gran magnitud. Tratamos de ver el responsable que ocasionó estos incendios", explicó el burgomaestre.

En ese sentido, la vicegobernadora de Amazonas hizo un llamado a las autoridades del gobierno de Dina Boluarte para interceder con el ministro Walter Astudillo para lograr que la aeronave se quede en Amazonas, ya que el incendio forestal se encuentra a menos de 400 metros de la Catarata de Gocta y los pobladores temen que el fuego alcance la naciente del agua que dejaría daños irreparables.

¿Medidas extremas por incendio forestal?

Leyda Rimarachín también dio a conocer que los pobladores ya expresaron su molestia por la falta de apoyo de las autoridades y aseguraron que cerrarán accesos si el incendio se sigue propagando, debido a que hasta la noche de ayer se reportó como 10 mil hectáreas perdidas y el saldo de dos fallecidos.

"No tenemos la indumentaria especial para entrar contra estos incendios. No tenemos herramientas y, tercero, por lo que le entendí al ministro es que no hay combustible y lo que me dijo el congresista (Zeballos) recién estarían en reuniones para dirigir el programa presupuestal para la compra de combustible", señaló.

Por ello, sostuvo que desafortunadamente el helicóptero que llegó para controlar el incendio forestal en el distrito de Florida se retiró y el Mindef no ha garantizado su retorno.