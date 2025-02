Indecopi sanciona a cadena de cines con más de S/160 000 soles tras impedir que usuarios ingresen con alimentos

10/02/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, más conocido como Indecopi, anunció que este lunes 10 de febrero impuso una dura sanción contra una reconocida cadena de cines peruanas por impedir que sus usuarios puedan ingresar con alimentos y bebidas que no fueron adquiridas en sus respectivos establecimientos.

A través Sala Especializada en Protección al Consumidor y en segunda y última instancia, el organismo decidió multar con 30 UIT o S/ 160 500 soles a la empresa Operadora Peruana de Cines S.A.C. (Cinépolis) tras una denuncia realizada en la Región Ancash.

Alegaban el criterio de los restaurantes

Según el comunicado de prensa, la cadena de cines argumentó su defensa en que sus locales cumplen con el mismo criterio que el de un restaurante por lo que sus clientes no pueden asistir con alimentos que no sean ofrecidos por ellos mismos. Sin embargo, Indecopi aseguró que al no ser su rubro principal, la proyección de películas, no pueden prohibir a sus usuarios su ingreso con otros productos.

"La Sala destacó que el hecho de que el proveedor habilitara un espacio con mesas y sillas, además de contar con autorizaciones para expender alimentos, no implicaba que sus establecimientos funcionaran igual o similar a un restaurante. Cinépolis se mostraba ante los consumidores como un cine, destacando incluso en el nombre que su principal oferta comercial es la exhibición de películas", indicaron.

No podrán continuar con la prohibición

Además de la sanción económica que se le impuso, Indecopi ordenó que esta prohibición debe ser dejada de lado de forma inmediata para que sus consumidores puedan ingresar con los alimentos que consideren necesarios siempre y cuando sean iguales o similares a los que se ofrecen en el complejo, tal como lo establece la norma.

"La Sala ordenó a Cinépolis, como medida correctiva, que se abstuviera de aplicar una restricción a los consumidores para que ingresen con alimentos y/o bebidas compradas fuera de sus establecimientos. De esta manera, los consumidores podrán ingresar a las salas de cine del proveedor con productos que adquieran fuera, siempre y cuando estos sean iguales o similares a los que se ofrecen en los locales de Cinépolis", añadieron.

