¡Indignante! Joven policía fue abusado sexualmente por al menos 10 compañeros en instalaciones de la PNP

Un terrible escándalo involucra a la Policía Nacional del Perú (PNP) tras revelarse que, hace un año, un joven suboficial fue violentado y abusado sexualmente por al menos 10 de sus compañeros dentro de una dependencia policial y con la complicidad de sus superiores.

El indignante hecho, que se ha intentado ocultar bajo la excusa de una presunta "tradición policial", fue dado a conocer por el congresista y policía en retiro, Alfredo Azurín, quien denunció el caso ante el programa Cuarto Poder, presentando el testimonio de la víctima.

Según contó el suboficial agredido, los hechos ocurrieron dentro de las habitaciones de la División de Emergencia (Diveme).

La víctima fue trasladada por su superior hasta los dormitorios del cuarto Rescate 1, donde permaneció solo hasta que aproximadamente una decena de compañeros llegaron con sábanas amenazándolo con violarlo.

"Como era el más alto me tapó con la frazada y allí yo ya no vi nada. Me pusieron más frazadas, una toalla, de pies a cabeza y yo estaba peleando. Me estaban metiendo golpes, no tengo idea por qué", contó.