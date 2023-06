Inti Raymi: Así se realiza la escenificación de la mítica festividad del Cusco

24/06/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Inti Raymi o la Fiesta del Sol se celebra hoy, sábado 24 de junio, en el Cusco. La mítica festividad se realiza en la ciudadela incaica de Sacsayhuamán, la explanada del templo de Coricancha y la Plaza de Armas.

Desde las 9:00 a. m., el evento empezó sus actividades en el santuario incaico con la intervención de centenares de artistas, contratados por la Empresa Municipal de Festejos y Promoción Turística del Cusco (Emufec). Del mismo modo, la aparición de la colla fue el primer hito de la escenificación.

Este personaje, interpretado por Karen Gonzales Saldívar, empleó importantes diálogos en quechua que resonaron por la cercanía de la zona. Minutos después apareció el inca, que cobró vida por Robert Paucara Churana.

Con el arribo de la máxima autoridad alrededor de las 9:40 a. m., el conjunto artístico abandonó la postura solemne y se sumió en la festividad. Esto luego de mostrar respeto al astro, el sol.

Segunda parada

Con el culmen del primer acto, todos los intérpretes se desplazaron a la Plaza Mayor del Cusco, casi una hora después el inca hizo su aparición nuevamente. En dicha parte, la máxima autoridad llevó sus mejores vestimentas, acompañado de diversas joyas y alhajas.

Alrededor de las 11:30 a. m., el soberano ofreció su canto al sol, en medio de un número artístico multitudinario, que contó con la solicitud al astro "para que vuelva al año siguiente", por el bien de sus sembríos.

Por el momento, un nuevo episodio de esta festividad tradicional no se ha realizado. No obstante, la escenificación no viene defraudando a ninguno. Cabe mencionar que, el canal del Estado (TV Perú) comparte el desarrollo del evento en cada hito importante.

¿Por qué es tan importante la celebración?

Al tratarse de una ciudad turística, el Inti Raymi constituye uno de los eventos que emplea el Cusco para aglomerar nuevos visitantes con el atractivo de tratarse de una mítica festividad.

Por dicha finalidad, la Fiesta del Sol congrega a residentes cusqueños, ciudadanos de distintas partes del Perú y extranjeros que arriban a la 'Ciudad Imperial' para ser parte del majestuoso evento.

La escenificación de esta importante festividad contempla la participación de 800 actores, los cuales estarán bajo un Plan Sol, sobre seguridad, orden y limpieza, en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país.

