Julio Gagó revela extorsión tras denuncia por presunto lavado de activos: Le exigieron 40 mil dólares

En diálogo con Exitosa, el excongresista y empresario Julio Gagó denunció extorsión, pues revela que lo amenazaron con que "la única manera de salvarse" de un proceso por presunto lavado de activos era pagando 40 mil dólares.

El exparlamentario reveló que fue contactado de manera inusual por un hombre que afirmaba tener información privilegiada sobre su caso. Según relató, mientras se encontraba fuera del país, un sujeto identificado como Carlos Alberto Wiesse Asenjo se comunicó telefónicamente con el entonces enamorado de su hija.

"En el interín que me denunciaron por lavado de activos, un señor de nombre Carlos Alberto Wiesse Asenjo, se comunica vía telefónica con el que era enamorado de mi hija y le dice: 'El tío creo que no ve la magnitud del problema, pero le van a incautar los bienes. El fiscal va ordenar pena de cárcel (...) Se le puede venir la noche'", reveló.

Ante esta advertencia, Gagó decidió calmar a su entorno y anunció que hablaría personalmente con el sujeto a su regreso al país. En el encuentro, el hombre aseguró ser consultor del Ministerio Público especializado en casos de lavado de activos y, por ello, tenía conocimiento de la carpeta fiscal del parlamentario.

"Nos citamos y me dice que era un consultor del Ministerio Público en lavado de activos y es por eso que se había enterado de mi caso. Le dije que en mi caso no había absolutamente nada y me respondió: 'Lo que pasa es que te quieren j*der, hay políticos que te quieren j*der y la única forma de salvarte es 40 mil dólares y una vez archivado, me das algo para mí'", agregó.