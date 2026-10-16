Lima concentra el 30% de la población con discapacidad en el Perú, según el reporte oficial del Conadis

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, el Conadis informó que Lima concentra el 30% de esta población en el país. Este dato resalta la alta concentración urbana de personas con diversas limitaciones físicas o sensoriales.

En un dialogo con Exitosa, Víctor Hugo Vargas, director de registro e intervenciones en discapacidad, precisó que regiones como Piura, Puno, Cusco y La Libertad registran también índices elevados de habitantes con discapacidad, lo cual requiere una atención prioritaria por parte del Estado.

Concentración regional de personas discapacitadas

Vargas menciona que el Estado peruano aún trabaja en consolidar cifras definitivas para identificar las necesidades reales de esta población. Ante ello, se utilizan diversos instrumentos, como los censos y encuestas, para estimar que la discapacidad afecta a una cifra importante de peruanos.

"Las cifras estandarizadas de la Unión, del Banco Mundial, de Naciones Unidas, dice que en las poblaciones como el Perú la discapacidad puede llegar entre el 10 y 15%. O sea, estamos hablando de entre 1 millón y medio y más de 3 millones", dijo Víctor Hugo Vargas.

Agrega que además de Lima, existen otras regiones con gran relevancia estadística donde se evidencia la alta incidencia de discapacidad. Estos datos permiten planificar mejor las intervenciones públicas necesarias en las provincias con mayores índices de ciudadanos.

"Aparte de Lima que ocupa cerca del 30% de la población con discapacidad, puedo citarte entre las que tienen mayor índice de personas con discapacidad, Piura, Puno, Cuzco, La Libertad, por ejemplo, y las que menor índice de personas con discapacidad, obviamente San Martín, eh, perdón, Madre de Dios, Tacna, Tumbes, Loreto", mencionó durante la entevista.

El abordaje integral de esta problemática involucra a diversos sectores del gobierno para asegurar la atención especializada de los ciudadanos con discapacidad.

Derechos y servicios de atención

La normativa vigente garantiza los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, y que se busca eliminar las barreras sociales existentes. Agrega que el Estado tiene la obligación de asegurar el acceso a servicios como salud y educación sin discriminación alguna.

"La accesibilidad es un derecho humano de las personas con discapacidad que en el Perú se está construyendo con diferentes políticas, se están haciendo cambios en las ciudades, en los transportes, pero todavía no es suficiente", dijo Víctor Hugo Vargas, director de registro e intervenciones en discapacidad del Conadis.

Cabe mencionar que el Conadis ofrece servicios directos como el carnet oficial y la plataforma Red Alivia Perú para brindar apoyo constante a las familias. Estas herramientas buscan fortalecer la inclusión social efectiva en todo el territorio naciona.