Conadis supervisó accesibilidad en más de 110 locales de votación para personas con discapacidad

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Conadis supervisó la accesibilidad en más de 110 locales de votación de Lima y diversas regiones durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La acción buscó verificar que las personas con discapacidad pudieran ejercer su derecho al voto sin barreras.

Verificación en campo

Los equipos de Conadis revisaron condiciones como el ingreso al local, la presencia de rampas, la señalización, la ubicación de mesas accesibles y la atención preferente. La supervisión se realizó en coordinación con las autoridades electorales y los responsables de cada centro de sufragio.

La entidad, adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, buscó identificar obstáculos arquitectónicos o de atención que pudieran dificultar la participación de los electores con discapacidad.

Supervisión en Lima y regiones

Durante las visitas, la entidad evaluó la existencia de rampas, señalización adecuada, rutas accesibles y la ubicación de las mesas habilitadas para personas con movilidad reducida. También supervisó que se respetara la atención preferente y la asistencia de una persona de confianza.

La información recogida permitirá identificar las principales barreras que aún persisten en los centros de votación y formular recomendaciones para mejorar la accesibilidad en futuros procesos electorales.

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Medidas para el voto accesible

Los locales debían contar con mesas accesibles ubicadas en el primer piso y cerca del ingreso, destinadas a personas con movilidad reducida, usuarias de sillas de ruedas, muletas o andadores, así como adultos mayores.

También se dispusieron plantillas en braille en Lima Metropolitana y el Callao para electores con discapacidad visual que dominen este sistema. Además, se permitió el ingreso de perros guía y el acompañamiento de una persona de confianza durante la votación.

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Atención ante barreras

Si un elector encontraba una barrera arquitectónica o alguna dificultad para sufragar, podía comunicarlo al coordinador del local de votación para recibir orientación y buscar una alternativa inmediata.

Conadis recordó que las personas con discapacidad tienen derecho a accesibilidad, orientación, asistencia de confianza y atención preferente en los centros de votación. La supervisión busca garantizar un sufragio inclusivo, autónomo e independiente.