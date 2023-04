La Molina: Alcalde Diego Uceda denuncia amenazas de muerte por parte de traficantes de terrenos

El alcalde de La Molina, Diego Uceda, denunció públicamente que ha recibido amenazas de muerte por parte de un grupo de traficantes de terrenos desde inicios de año tras oponerse al fallo que ordenaba la destrucción del 'muro de la vergüenza'.

En comunicación con Exitosa, el burgomaestre indicó que el municipio inició las investigaciones del caso y aseguró que esta situación no lo intimida. Además, durante el programa Exitosa Perú, la autoridad distrital también informó que las llamadas provendrían de un centro penitenciario, pero aún no habrían identificado a qué distrito pertenecen los extorsionadores.

Asimismo, Diego Uceda recalcó que, si bien es amenazado de muerte desde enero, esta situación no es nueva en el distrito, pues el caso está estrechamente ligado a la invasión de terrenos. Al respecto, añadió que están en contra de que el 'muro de la vergüenza' sea llamado así, pues considera que es una construcción que evita que personas de otros distritos sigan ingresando irregularmente al terreno del Parque Ecológico.

"Yo no puedo permitir que se llame "muro de la vergüenza" a una pirca de metro veinte. No sé si atribuir a los traficantes de VMT, SJL, Cineguilla o Pachacamac. Esto no es nuevo, tenemos muchas décadas de invasiones. No es un muro de la vergüenza y estas amenazas provienen de gente de mal vivir. La tomamos con mucha tranquilidad", indicó.