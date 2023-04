Los Olivos: ¡Alarmante! Extorsionadores dejaron arreglo floral fúnebre en negocio de emprendedores

Una familia de emprendedores se dedica al negocio de los zapatos y las zapatillas para salir adelante; sin embargo, ahora pasan un terrible momento debido a que unos extorsionadores les exigen el pago de 10 mil soles y, a modo de amenaza, les enviaron un arreglo floral fúnebre.

En declaraciones para Exitosa, desde el Mercado Productores de Los Olivos, una de las víctimas reveló que los criminales les han dicho que deben pagar la mencionada cantidad de dinero para que les "den seguridad". Debido a que no aceptaron, ahora son amenazados con que sufrirán consecuencias.

"Desde el domingo inician las comunicaciones y los mensajes de voz por WhatsApp, amenazándonos, pidiéndonos la cantidad y que teníamos que negociar con ellos. No les contestamos a sus llamadas, a sus mensajes, pero el día martes ya nos mandan un arreglo floral [...] ellos mandan diciendo que solamente era el inicio lo del arreglo floral, que nos atengamos a las consecuencias", detalló.

¿Qué sucedió?

Según revelaron, estuvieron recibiendo los amedrentamientos por parte de los delincuentes y, cuando les hicieron una "amenaza más fuerte" porque no accedían a entregar el dinero que pedían, llegaron a un punto en el que harían una negociación. Sin embargo, el acuerdo no se concretó.

"Hemos seguido teniendo todas las amenazas que ellos hacen y luego ya nos mandan nuevamente ya una amenaza más fuerte, que no les estábamos accediendo a su petición de ellos, que querían el dinero", señaló una de las afectadas.

"Llegando a una, supuestamente, que queríamos hacer una negociación para que ellos accedan y al final ellos deciden que no, que querían a un número de cuenta que sea depositado y al final no accedimos a ese número de cuenta. Ya no les íbamos a dar nada porque supuestamente iba a ser personal la entrega para que ellos nos digan quien era la persona que los estaba mandando", agregó.