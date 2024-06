LAP responsabiliza a Corpac por inoperatividad de la segunda pista de aterrizaje: No aceptaría aprobación de Ositran

03/06/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, la gerente de Comunicaciones de Lima Airport Partners (LAP), Rocío Espinoza, advirtió que Ositran ya habría dado el visto bueno al funcionamiento de la segunda torre de control. Sin embargo, Corpac no la aceptaría.

Durante el diálogo con Jesús Verdes en Hablemos Claro, la representante de LAP aseguró que la segunda pista de aterrizaje se encuentra operativa al 100%; sin embargo, su inoperatividad responde a problemas de sistema. Según dijo, el centro operativo estaría a la espera de la respuesta de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

"Ya tenemos una opinión favorable del regulador que dice que está todo 'okay', pero Corpac no la acepta. Es un tema que sale, escapa de nuestra manos. No están operando la opinión de Ositran, están esperando que intervenga la OACI que se encarga de los aeropuertos internacionales", declaró para nuestro medio.

LAP responsabilidad a Corpac

Espinoza señaló que Corpac le ha informado que no puede financiar los servicios de OACI. Ante ese escenario, LAP señala "no sabe como actuar" debido a que los sistemas de respaldo con los que se cuentan no estarían siendo ejecutados por disposición de Corpac.

"Siempre hay sistemas de back-up, sistemas de respaldo que se deberían de tener. ¿Por qué no los está teniendo Corpac? Es algo que lo tendrán que responder ello", señaló.

Según precisó, la gestión de las pistas y luces de está en manos de Corpac. Además, mencionó que el centro operativo también se encarga del mantenimiento de estas. Por ello, cuestionó que se intente responsabilizar a LAP por lo sucedido.

Se lavan las manos

Por su parte, el presidente de Corpac, José Luis Barrios, informó que la segunda pista de aterrizaje no fue activada por problemas en las lunas de la torre de control. Ello en medio de la suspensión de vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez por cortocircuito.

Dicha explicación tiene lugar ante el pronunciamiento de Lima Airport Partners, quien aseguró públicamente que el referido centro operativo sí pudo habilitar dicha vía ante el incidente ocurrido. Y si bien el presidente de Corpac destacó que la segunda pista de aterrizaje sí se encontraba en óptimas condiciones, ello no ocurrió ya que LAP aún no entrega la torre de control correspondiente al 100% tras los problemas observados.

"A la hora de ir con profesionales, que son los que trabajan en la torre de control, ellos mismo son los que han visto que ha habido problemas en las lunas. Entonces, hubo ahí un problema con LAP. (...) LAP ha tenido que buscar otro tipo de lunas para poder instalarla. Por eso se está demorando el proceso", declaró para nuestro medio.

De esta manera, se dio a conocer que LAP responsabilizó a Corpac por la inoperatividad de la segunda pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez.