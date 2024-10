"Le ha mentido al país": Cecilia García arremete contra ministro Santiváñez tras liberación de Iván Quispe Palomino

La conductora de Exitosa, Cecilia García, se pronunció sobre la arbitraria detención de Iván Quispe Palomino, anunciada por el ministro del Interior como la captura de un presunto cabecilla senderista. "Le ha mentido al país", sostuvo.

En su programa 'En Defensa de la Verdad', Cecilia García se refirió sobre la pasada captura de Iván Quispe Palomino, un padre de familia que no tiene vínculos con el terrorismo, tal como anunció el titular del Mininter, Juan José Santiváñez, el pasado miércoles 16 de octubre.

"Este señor le ha mentido al país a sabiendas de que el señor Quipe Palomino no era lo que decían. Todo por hacer una gran 'Armani'. Ahora que todo el mundo ha descubierto su mentira no sale. Debe estar como bolita metido en su casa como cual cobarde que no sale a dar la cara a decir 'me equivoqué'", sostuvo.