¡Atención! Poder Ejecutivo evaluará otorgar un bono para reforzar las viviendas autoconstruidas

El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, informó que el Poder Ejecutivo evaluará la implementación de un bono para reforzar las viviendas autoconstruidas para la población vulnerable, ante el riesgo de un sismo de gran magnitud.

En conferencia de prensa, el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) precisó que más del 60% de las edificaciones de las viviendas de Lima son autoconstrucción, lo cual aumenta el riesgo de que se vean afectadas por un movimiento telúrico.

Sin embargo, Whittembury apuntó que la solución definitiva a esta problemática es la implementación de polos habitaciones con desarrollo integral.

"Pero esa no puede ser la solución definitiva, la solución definitiva es desarrollar polos habitacionales que no sean ciudades dormitorio, sino polos de desarrollo integral y en eso estamos, no solamente tenemos los programas de vivienda social, el día de ayer hemos presentado la nueva vivienda de interés social que llega a 50 metros cuadrados", añadió.