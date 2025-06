¡Atención! Uso obligatorio de chalecos y cascos para motociclistas aplicará en todo el Perú desde MAÑANA

En entrevista con Exitosa, David Montes, vocero de la Asociación de Motociclistas del Perú, confirmó que la exigencia del uso de chalecos para motociclistas será obligatoria ya no solo en distritos de emergencia, sino en todo el Perú. Esta norma entra en vigencia desde mañana, sábado 21 de junio.

Durante diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Montes también criticó el precio de dichos chalecos, que deben ser usados por disposición del MTC, debido a que se ha incrementado notoriamente y esto perjudica la economía de los motociclistas.

"Es lo que indica la norma, que a partir de mañana entra en vigencia a nivel nacional, lo cual, evidentemente es un completo despropósito, hay ciudades como las del norte o las de la selva en donde no tiene sentido pedirle a la gente que se ponga un chaleco", dijo a nuestro medio,

De tal modo, el vocero criticó que esta medida se expanda a nivel nacional, debido a que no le encuentra sentido pedirles esta implementación a los pobladores del norte o de la selva peruana. En tal sentido, se conoció que en Iquitos específicamente, se está anunciando acción de protesta ante esta medida.

Además, Montes cuestionó al Gobierno de Dina Boluarte por implementar esa normativa que estaría demostrada, no ha funcionado; ello debido a que aún se continúan reportando casos de delincuencia y criminalidad por parte de sujetos que usan justamente una motocicleta y además, se colocan el chaleco reglamentario con placas clonadas para delinquir.

Según precisó, la Asociación de Motociclistas del Perú no tuvo respuesta por parte del Ministerio del Interior (Mininter), pero sí han mantenido comunicación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), quienes habrían enviado dos oficios al Mininter rechazando la medida puesto que, en cuestiones de transito no cumplirían ninguna función.

"En realidad eso es un tema de que ellos se pongan de acuerdo, ya el MTC ha enviado dos oficios al Mininter pidiéndole una respuesta sobre su postura porque ya el MTC ha indicado de que para ellos, no tiene ninguna función, no sirve el chaleco y que ellos están dispuestos a derogarlo, ha suspender la ley si es que el Mininter también reconoce de que lo que ha hecho no funciona", enfatizó Montes.