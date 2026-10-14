Línea 1 del Metro de Lima restablece su servicio tras registrar demoras hoy, 14 de octubre

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante las horas de la tarde, la Línea 1 del Metro de Lima informó por medio de sus redes sociales sobre retrasos en el tramo Bayóvar. Ante esta situación, el equipo técnico del sistema de transporte masivo activó las medidas operativas para solucionar el problema en el menor tiempo posible.

Reporte inicial de retrasos y trabajo técnico en la vía de la Línea 1 del Metro de Lima

El inconveniente operativo se dio a conocer mediante los canales oficiales del servicio ferroviario urbano para alertar a los usuarios. En el pronunciamiento institucional se detalló que el personal capacitado se encontraba ejecutando labores correctivas en el tramo afectado. La alerta temprana buscó que los transeúntes tomaran las previsiones necesarias durante su traslado en la red.

"Estamos presentando demoras en el servicio en el tramo Bayóvar. Estamos trabajando para normalizar la situación en el más breve plazo. Lamentamos las molestias ocasionadas, muchas gracias por su comprensión", indica el comunicado.

Tras la emisión del comunicado, las cuadrillas de mantenimiento priorizaron la atención del incidente en la infraestructura ferroviaria. La pronta respuesta permitió despejar el tramo comprometido y restablecer las condiciones óptimas para el tránsito de las unidades.

Normalización del servicio de trenes y mensaje a los usuarios

Poco después de las labores de reparación, la concesionaria emitió una segunda publicación para confirmar el retorno a la fluidez habitual. Con este anuncio se dio por superada la contingencia que afectó el tramo de San Juan de Lurigancho en horas de la tarde. La rápida resolución permitió restablecer la conexión directa entre los extremos sur y norte de la capital.

"Informamos a todos nuestros pasajeros que el servicio se encuentra restablecido y operando con normalidad. Lamentamos las molestias ocasionadas, muchas gracias por su comprensión", señala el comunicado.

La restitución del paso de los vagones permitió descongestionar las estaciones que presentaron acumulación de pasajeros por la breve pausa. Los usuarios pudieron abordar las unidades con regularidad hacia distritos como San Borja, La Victoria y Villa El Salvador.

Finalmente, la suspensión temporal del servicio duró aproximadamente 30 minutos antes de alcanzar la operatividad completa en toda la vida. La rápida intervención evitó mayores demoras en la rutina diaria de miles de ciudadanos que emplean la red eléctrica.

En ese sentido, la Línea 1 del Metro de Lima reanudó la atención en el tramo Bayóvar garantizando el traslado seguro y fluido de miles de usuarios que emplean diariamente este sistema de transporte masivo.