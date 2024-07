Liquidar Petroperú sería la solución para solventar deuda, afirma César Gutiérrez: "No queda otra"

En diálogo con Exitosa, el expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, expresó su preocupación por las deudas que mantiene la empresa petrolera e indicó que una solución podría ser su liquidación.

El exdirectivo no consideró pertinente esta medida porque hay deudas que no se podrán pagar y ello provocará que el Perú quede mal parado ante la mirada del mundo.

Aunque sí propuso que para venderse la compañía estatal primero se deberá haber disminuido los créditos que se asumirán en los próximos años.

"Yo pienso que sí, yo pienso cubramos deudas que no podamos eludir porque quedamos en el riesgo de quedar mal parados como país, pero hay que recuperar esto al Estado, vendamos la empresa habiendo aminorado significativamente la deuda que vamos a asumir, eso es no queda de otra", aclaró.

Gutiérrez también advirtió respecto a una disposición complementaria que se oficializó el pasado 26 de julio. Se trataría de las modificaciones a la Ley 32103.

Detalló que la resolución ordena el traslado de la sede de Petroperú desde Lima a Talara, la cual buscaría que los trabajadores sean despedidos ante la abrupta decisión. De ocurrir lo que avizora traería trascendencia, puesto que el sindicato activaría su mecanismo de defensa.

"Parece intrascendente, no no es intranscendente. Si no hubiera salido esa ley para desplazar el personal a Talara se tendría que pagarle desinstalación en Lima e instalación allá (Talara) y eso significaría un ingreso importante de 500 trabajadores" , sostuvo.