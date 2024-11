Madre de Sheyla Cóndor pone en tela de juicio la muerte de Darwin Condori: "A él lo mataron"

El trágico caso de Sheyla Cóndor está lejos de ser resuelto. Elsa Torres, madre de la víctima, mencionó este lunes 25 de noviembre que el suicidio de Darwin Condori, principal sospechoso del crimen, fue orquestado por terceros. Según comentó Torres, el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue asesinado por sus cómplices con la finalidad de garantizar su silencio.

"Él no se quitó la vida, a él lo mataron. (¿Está convencida de eso?) Sí. Él no cometió ese crimen por sí solo, sino que hay varios implicados en el caso. Yo pido a las autoridades en nombre de mi hija que hagan justicia. Yo sé que mi hijita desde arriba también hará justicia. Ella no se merecía eso", declaró en ATV.