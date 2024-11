"Mi hija no merecía morir": El desgarrador mensaje de la madre de Sheyla Cóndor durante marcha 25N

La marcha 25N, organizada este 23 de noviembre en Perú para combatir la violencia contra la mujer, destacó el caso de Sheyla Cóndor, joven víctima de feminicidio. Durante la movilización, su madre, Elsa Torres, denunció la negligencia policial en la búsqueda de su hija y exigió justicia.

En medio de la multitud que marchaba en Lima para exigir justicia por las mujeres víctimas de violencia, Elsa Torres, madre de Sheyla Cóndor, alzó la voz entre sollozos frente a la sede de la Dirincri.