"Me pongo a llorar": Padre denuncia que PNP no investiga desaparición de su hija tras más de un mes

Un padre de familia en Independencia se encuentra preocupado por la desaparición de su hija de tan solo 15 años. Además, denunció que la Policía Nacional del Perú (PNP) no investiga el caso, a pesar de que la menor lleva un mes fuera de casa.

En diálogo con Exitosa, el señor Carlos Nación mostró su indignación al ver que las autoridades policiales no vienen investigando ni realizando alguna acción que ayude a encontrar a su hija, identificada como Britanny, a pesar de que tendrían pruebas en sus manos.

El padre de la adolescente reveló que le presentó a la PNP un número telefónico con el que la joven se habría comunicado e incluso se mandó desde allí una ubicación por última vez. Además, señaló como principal sospechoso a un amigo de Britanny, pero hasta el momento no se encontraría detenido para que brinde mayor información del paradero. También sindicó a Luis Tafur como la última persona que estuvo con ella, según información dada por una amiga de ella.

"Estoy bien mal. La PNP no está haciendo nada. Les presenté este número que le mandó la ubicación de mi hija, han ido donde el chico, pero no lo han detenido. Ahora hay rumores, su compañera dice que está con un tal Luis Tafur. Quiero que lo busquen y no sé con quién está, pero es sospechoso. Quiero que lo investiguen. (...) Hay una denuncia y no hacen nada", dijo el padre visiblemente afectado.