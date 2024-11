Ministro de Transportes explica inasistencia de presidenta Boluarte al CADE: "Uno no va donde no lo invitan"

29/11/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, se pronunció respecto a la ausencia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE). Según el funcionario, su cartera no recibió la invitación correspondiente y uno "no va a donde no lo invitan".

El evento de clausura, celebrado en Arequipa el pasado 28 de noviembre, arrojó punzantes cifras: apenas el 6 % de los principales empresarios del país aprueba la gestión de la mandataria, según Ipsos. De acuerdo al representante de Transportes y Comunicaciones, dicho alejamiento empresarial del Gobierno es una estrategia preelectoral.

"Lo que yo entiendo es que estamos entrando en momentos preelectorales, por lo que algunos de ellos (líderes empresariales) prefieren distanciarse un poquito del Gobierno. Como nos ven como un gobierno de poca popularidad, supongo que pensarán eso. Lo que hay que hacer es llamar las cosas como son", señaló el ministro para Canal N.

Presentación de la presidenta

La mandataria, que canceló su presencia en el evento a último momento, iba a ser entrevistada en un formato de diálogo abierto con los empresarios presentes. Según reveló el medio Infobae, la jefa de Estado esperaba contar con un espacio para dar una presentación, en lugar de interactuar con los asistentes y responder cuestionamientos.

Para el ministro Pérez Reyes, no correspondía realizar una entrevista ni que hubieran comentarios, pues lo que se había planteado era una presentación. Además, tras ser consultado sobre si el cierre del evento no hubiera sido una buena oportunidad para acortar brechas entre el empresariado y la presidenta, mencionó que "las condiciones no estaban dadas".

"La idea es que, si se plantea una exposición, ella presente su política general de Gobierno; no corresponde que hayan comentarios porque no es una entrevista. De hecho, siempre se ha hecho así, pero por alguna razón ahora quisieron imponer un esquema de cuestionamientos", opinó.

Censura del ministro Mucho

El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, que ha sido recientemente censurado, no pasó desapercibido en la conversación. Pérez Reyes reconoció que su censura alteró las cosas en el Ejecutivo.

"Siempre que un ministro es censurado se altera el equilibrio en el Gabinete. En este caso, el ministro Mucho venía haciendo un buen trabajo. Entiendo que la presidenta estará en un proceso de selección para definir a su reemplazo", finalizó.

Así, el titular del MTC, Raúl Pérez Reyes, indicó que la presidenta no asistió a la clausura del CADE debido a que no había sido invitada.