Diego Bazán aplaude la censura al ministro Rómulo Mucho: "Ha demostrado irresponsabilidad"

Luego de varios días de cuestionamientos, el Pleno del Congreso de la República censuró al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por lo que deberá dejar el cargo en las próximas 72 horas. El aún miembro del gabinete fue duramente criticado luego de la crisis de la minería artesanal que estalló en los últimos días, la demora en la ampliación del Reinfo y la dilatación para nombrar al nuevo directorio de Petroperú.

Fueron 79 votos a favor, 13 abstenciones y 4 en contra el resultado de la votación que se realizó este martes 26 de noviembre en el hemiciclo. De esta manera, Dina Boluarte tendrá la complicada tarea de encontrarle su reemplazo en los próximos 3 días.

Como era de esperarse, diversos congresistas se pronunciaron a favor y en contra sobre esta decisión. Por ejemplo, el integrante de Renovación Popular, Diego Bazán, saludó la censura de Rómulo Mucho asegurando que el aún ministro ya había cometido diversos errores al frente de la cartera de Energía y Minas.

Según su criterio, la polémica en torno a la pequeña minería y la minería artesanal, el Reinfo y las exigencias de dinero para seguir inyectando en las arcas de Petroperú, reunían los errores necesarios para dejar el cargo.

"Es una censura que era esperada, el ministro Rómulo Mucho se tenía que ir. Ha demostrado irresponsabilidad todo este tiempo, no solo en el tema de la ampliación del Reinfo al no entregar la ley MAPE, sino también en la continuidad de los pedidos de dinero para Petroperú, una empresa que evidentemente está quebrada", indicó ante los medios.

Exitosa también recogió la declaración de José Cueto quien demostró su incomodidad con la decisión del Pleno asegurando que aunque la ley MAPE no es perfecta, significa un avance para solucionar la problemática de la minería.

"La solución no es sacar a una persona. Mucha gente no entiende la ley MAPE, yo mismo no la entiendo porque hay muchas cosas que no están claras, pero es un avance. He visto por lo menos dos puntos en dicha ley que se deben mejorar, para tratar de cambiar. El tema es que se ha hecho caso a la minería ilegal y creen que sacando al ministro van a solucionar algo", precisó.