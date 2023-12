Modificaciones en el Metropolitano: ¿Cómo llegar desde Comas hasta Chorrillos tras nuevas conexiones?

20/12/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El servicio del Metropolitano viene siendo duramente cuestionado por sus miles de usuarios debido a que la antigua ruta que les permitía trasladarse desde Los Olivos hasta Chorrillos ha dejado de estar en funcionamiento. Ante ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer algunas alternativas para poder realizar el viaje a través de algunas conexiones.

Hasta la semana pasada, el servicio regular B permitía a los limeños trasladarse tranquilamente desde la estación Naranjal hasta Matellini. Sin embargo, la ampliación hasta el distrito de Comas ha limitado su recorrido y sus buses ya no pasan por las estaciones Rosario de Villa, Terán, Escuela Militar, Estadio Unión, Bulevar y Balta.

Modificación en el Metropolitano

Las cuatro nuevas estaciones del Metropolitano han obligado a la ruta B movilizarse únicamente desde la estación Los Incas (Comas) hasta la estación Plaza de Flores (Barranco), en ambos sentidos.

Con la finalidad de que los usuarios de los distritos de Lima Norte puedan llegar hasta sus destinos en el Sur, la ATU recomendó utilizar el servicio B para llegar desde Los Incas hasta la estación Plaza de Flores. Desde ese punto podrán tomar otros servicios para realizar la conexión hasta las estaciones ubicadas en Barranco y Chorrillos.

Únicamente en el horario de 5 a.m. a 10 a.m., los pasajeros podrían utilizar el Expreso 11 desde la estación Los Incas hasta la estación Central, donde podrán conectar su ruta hasta el Sur con el Expreso 1 o regular C. Cabe precisar que, en el sentido contrario, el servicio expreso funciona de 5:45 a. m. a 10:45 a. m.

Otras alternativas

Una opción adicional consiste en tomar la ruta B desde Los Incas en dirección a Naranjal, donde podrán hacer transbordo al Expreso 5. Este servicio opera de lunes a viernes, de 9 a. m. a 5 p. m., y les llevará hasta Plaza de Flores. A partir de este punto, podrán tomar los autobuses del servicio regular C.

En relación a este tema, Omar Revolledo, subdirector de Servicios de Transporte Regular de la ATU, enfatizó que no se cobra un costo adicional por las conexiones en las redes troncales del Metropolitano.

"Un usuario se baja de un bus, se sube a otro y no se lo cobra ni un sol más, siempre y cuando no salgan de las estaciones", expresó.

De esta manera, la ATU informó sobre cuáles son las nuevas conexiones del Metropolitano que permiten a los usuarios de Lima Norte trasladarse desde Comas hasta Chorrillos.