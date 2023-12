¡Atención, usuario! Desde hoy operan cuatro nuevas estaciones de la ampliación norte del Metropolitano

16/12/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó las cuatro nuevas estaciones de la ampliación norte el Metropolitano, las cuales iniciaron sus operaciones durante la mañana de este sábado.

Sobre las nuevas estaciones

Desde este sábado, 16 de diciembre, empezaron a circular cuatro nuevas estaciones del Metropolitano correspondientes al tramo Norte. Estas conforman un total de 7.4 kilómetros de los más de 10 kilómetros que tiene en su conjunto.

Estos cuatro nuevos puntos que recibirán a los usuarios del distrito de Comas son los siguientes: Estación Universidad, que va entre la avenida Universitaria y avenida Metropolitana.

También está la estación 22 de agosto, en ese mismo tramo de avenidas, la estación Andrés Belaunde y por último la estación Los Incas.

Nuevos expresos

Con el objetivo de cubrir esta nueva ampliación, se implementó la creación de dos expresos nuevos: 11 y 12.

Si bien dichos transportes no llegaran hasta la estación Matellini en Chorrillos, recogerán pasajeros desde la nueva estación Los Incas en Comas.

Respecto al expreso 11, iniciará su recorrido en la estación Los Incas y viajará hasta la estación Central en el Cercado de Lima. Su atención será desde las 5 a.m. hasta las 10 a.m. de sentido norte a sur y desde las 5:45 a.m. hasta las 10:45 a.m. de sur a norte.

El expreso 12 viajará desde la estación Central hasta la estación Benavides y atenderá desde las 5:45 a.m. hasta las 10:45 a.m.

Es importante recalcar que, la ruta B, que iba desde estación Naranjal hasta estación Matellini, también sufrió cambios. Esto debido a que, a partir de hoy, cubrirá viajes desde la estación Los Incas para terminar su recorrido en la estación Plaza Las Flores en el distrito de Barranco.

En el caso de las personas que viven en los diferentes distritos de Lima Norte y quieran viajar hasta Chorrillos, tendrán que hacer trasbordo, bien en la estación Ramón Castilla donde transita la ruta C o tomar la ruta B y hacer lo propio en la estación Plaza De Flores.

Alimentadores cambian su ruta

En cuanto a los alimentadores, la ruta Collique iniciará en la calle Río Seco e irá por toda la avenida Revolución hasta llegar a la avenida Lo Incas.

En tanto, la ruta alimentadora Carabayllo funcionará desde la calle Tokio e irá por la avenida Manuel Prado y la avenida Tupac Amaru hasta llegar la avenida Los Incas.

Es así que, las paradas que dejen de atender las rutas ya mencionadas, serán asumidas por los alimentadores Milagros de Jesús, Belaunde y Puno.

También se pondrá en operación la ruta Universitaria, que irá desde la avenida que lleva el mismo nombre, desde la avenida Periurbana hasta la estación Los Incas.

De esta manera, se conoció cuáles son los cambios que iniciaron desde hoy sus operaciones debido a las cuatro nuevas estaciones de la ampliación norte del Metropolitano.