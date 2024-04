Municipalidad de San Borja paraliza mural que fanático de Saint Seiya estaba pintando en su vivienda

Jorge Luis Vázquez Flores, más conocido como 'Jorge de Pegaso', está enfrentado con la Municipalidad de San Borja, distrito donde vive, después que autoridades de la comuna paralicen la realización de un mural de Saint Seiya que estaba pintando en su vivienda. El joven tiene cinco días para presentar su descargo y se enfrenta la posibilidad que limpien el mural.

Vázquez Flores ostenta el récord Guinness como mayor coleccionista del mundo de Los Caballeros del Zodíaco. El fanático del anime realizó un dibujo en la pared de su vivienda para rendirle homenaje a la recordada obra del mangaka Masami Kurumada.

Sin embargo, lo que un empezó como un lindo proyecto para los fanáticos de anime, se convirtió en una pesadilla cuando la Municipalidad de San Borja intervino.

Jorge Vásquez, quien es abogado de profesión, recibió un acta por parte de la Municipalidad de San Borja y tiene un plazo de 5 días para dar su descargo y luego de eso, se decidirá sobre la permanencia del mural que se estaba pintando en sus vivienda.

"Me levantaron un acta por pintar un muro de 'naturaleza comercial', pero este mural no es así. El acta está con imputaciones falsas y me han dado un plazo de 5 días para dar mis descargos. De acuerdo a mis descargos, deciden si me multan o no. La multa trae como consecuencia la limpieza del muro", declaró para Perú21.