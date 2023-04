Municipalidad de Surco declara en emergencia la seguridad ciudadana por 90 días luego de  muerte de sereno

18/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El concejo municipal de Santiago de Surco aprobó declarar en emergencia la seguridad ciudadana del distrito por 90 días, luego del asesinato del sereno Luis Manrique Pizarro, quien fue impactado con arma de fuego en el cuello por parte de un delincuente. Dicha iniciativa buscará la adquisición de equipos que fortalezcan la labor del serenazgo.

Por su parte el alcalde Carlos Bruce explicó que dicha iniciativa permitirá gestionar los procesos transparentes y en menor tiempo para que contribuyan a la adquisición de nuevos equipos que ayuden a fortalecer la labor del Serenazgo, como la compra de chalecos antibalas.

"Se ha aprobado declarar en emergencia a Santiago de Surco, a fin de comprar de manera rápida chalecos antibalas para los serenos y, si es que en los próximos días el Ejecutivo promulga la ley, se agilizará la compra de armas no letales", señaló.

Fuerzas Armadas en patrullaje ciudadano

El burgomaestre dijo estar en desacuerdo ante la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se integren al patrullaje de las calles con la Policía Nacional del Perú (PNP) y serenazgos distritales, a fin de combatir la delincuencia en Lima Metropolitana.

"No me parece muy buena idea que las Fuerzas Armadas patrullen porque no han sido preparadas para el tema de seguridad ciudadana. Pueden resguardar los lugares públicos y que los policías que hacían esa función salgan a patrullar las calles", aseguró.

Agregó que actualmente tiene comunicación con los alcaldes de los distritos de San Borja y Surquillo para que tomen acciones en conjunto con la finalidad de que sus zonas limítrofes no estén invadidas por actos de delincuencia.

Aumenta recompensa por captura de asesino

La Municipal de Surco aprobó este martes 18, el aporte de S/ 50,000 al fondo de recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) para la captura del venezolano Christopher Joseph Fuentes Gonzales, sospechoso del asesinato del sereno Luis Manrique.

A este monto de S/ 80,000 que ofrece el Mininter, se suma a S/ 130,000 para cualquier ciudadano que pueda enviar información del paradero del asesino del serenazgo tal y como se registró en el video de cámaras de seguridad.

Homenaje póstumo para Luis Manrique

Durante la mañana del martes 18, el burgomaestre de Surco junto al cuerpo de regidores y funcionarios municipales, rindieron un homenaje póstumo al sereno Luis Manrique, quien murió al ser impactado por dos proyectiles de bala, por lo que posteriormente fue llevado a UCI en donde estuvo conectado a un ventilador mecánico.