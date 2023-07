Niño de 2 años ingiere clavo y termina en UCI: Padre desesperado pide ayuda para comprar medicinas

En enero pasado, un niño de 2 años ingirió la cabeza de un clavo de calamina mientras se encontraba jugando. Tardía detección del objeto extraño provocó que el menor termine en UCI. Su padre pide ayuda económica para poder comprar su medicina.

El Equipo de Exitosa llegó hasta los exteriores del Hospital del Niño en el distrito de Breña, lugar donde permanece el pequeño hasta el momento.

El padre cuenta que los hechos ocurrieron una mañana en la que él tuvo que salir a trabajar. Tras dejarlo junto a sus hermanos mayores, un descuido provocó que el niño de 2 años se escabullera y consiga llevarse el objeto de acero a la boca.

Después de unas semanas, el menor dejó de comer y sus padres empiezaron a precuparse al notar comportamientos extraños. Ante la situación, decidieron acudir hasta el centro médico más cercano.

Sin embargo, el personal del lugar habría realizado un mal diagnóstico pues le indicaron a los padres que su hijo solo tendría una "leve tos". Por ello, el tratamiento indicado constataba únicamente de medicamentos para este fin.

El comportamiento del menor seguía siendo el mismo, por lo que buscaron una segunda opinión. En el nuevo establecimiento de salud le realizaron una placa que finalmente reveló que el niño tenía la cabeza del clavo de acero.

El padre del niño tuvo que trasladarse hasta Lima, desde su lugar de residencia en Ica, para poder internar al menor que necesitaba ser atendido en el centro médico de Breña.

"Yo quería irme a Ica porque tenía un trabajito, pero no pude. Me dicen 'no puedes irte, tienes que estar acá firmando para cualquier cosa'", contó para nuestro medio.

Según reveló, él es la única persona que puede quedarse con el niño pero al no conocer a ninguna persona en Lima, y no contar con los recursos, tuvo que verse obligado a pasar las noches durmiendo en la calle.

Asimismo, reveló que el Seguro Integral de Salud (SIS) con el que cuenta no cubre todos los gastos generados por las medicinas del tratamiento que lleva su pequeño.

"No todo lo cubre el SIS. La mayor parte claro, pero algunas no. Hace poco nada más me han mandado a comprar como 5 bolsas de su leche que le dan por sonda. Cada una costaba S/31 y yo no sabía que hacer", señaló.