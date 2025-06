Nuevo Jorge Chávez: "LAP ha entregado un aeropuerto incompleto", alerta Paolo Benza

En entrevista con Exitosa, el periodista y director de La Contra, Paolo Benza, aseguró que Lima Airport Partners (LAP) ha entregado "incompleto" el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Según explicó, no se ha construido la calle de rodaje que conecta el flamante terminal con la cabecera de la pista antigua.

"LAP ha entregado un aeropuerto incompleto. No han construido la calle de rodaje que conecta el nuevo terminal con la cabecera de la pista antigua. No está, no existe, no la terminaron, solo construyeron las otras dos", precisó.