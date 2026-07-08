Comisión del Vaticano confirma las ciudades que visitará el papa León XIV durante su retorno al Perú

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La comisión de avanzada del Vaticano confirmó las ciudades que visitará el papa León XIV en el marco de su gira apostólica que lo traerá de nuevo al Perú en el próximo mes de noviembre, la primera desde su designación como sumo pontífice.

Su esperado regreso al país para la primera quincena del mes en mención, quedó confirmado a medianos de junio, durante el encuentro que sostuvo con el presidente José María Balcázar en la Santa Sede.

Ciudades confirmadas para el retorno del santo padre al Perú

Como se recuerda, esta semana arribó al país la comitiva del Vaticano con la finalidad de evaluar las posibles localidades que podría visitar León XIV a finales de año, en un período que podría durar entre ocho y 10 días.

Tras verificar espacios religiosos, culturales, eventuales lugares donde podría desarrollarse las liturgias, condiciones de seguridad y de aforo, las ciudades que recorrerá Robert Prevost son las siguientes: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Comisión del Vaticano confirmó los destinos que el papa León XIV visitará en su paso por el Perú. Indica que Lima será el punto de llegada, luego irá a Chiclayo, ciudad donde fue obispo y luego se trasladará a Cusco y Pucallpa.



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La llegada del sumo pontífice ha generado una enorme expectativa en todo el Perú, por ser el país que lo acogió por más de 30 años, en especial en la región Lambayeque, donde ejerció como obispo de la Diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023.

Entre los principales proyectos e inversión millonaria del Gobierno Regional, no solo destaca la rehabilitación de las principales calles de Chiclayo, también se estima que la santa misa se realizaría en el nuevo Parque Industrial, ubicado en las Pampas de Reque, con capacidad para 400 000 fieles.

Última presencia del papa en el país fue en 2018

La vuelta de un papa a suelo peruano se produce a más de ocho años de la histórica visita que realizó Francisco I, esto en enero del 2018. En aquella oportunidad, Puerto Maldonado, Trujillo y Lima fueron localidades donde el desaparecido Jorge Mario Bergoglio se dirigió a los peruanos.

En el caso de la capital, la misa se realizó en la Base Aérea de las Palmas de la Fuerza Aérea del Perú, en el distrito de Santiago de Surco, frente a más de un millón de asistentes, en un fuerte contexto de polarización política.

Con la visita de Francisco I y León XIV, será la tercera vez que el máximo líder de la Iglesia Católica llega al Perú, habiendo sido la primera, la de Juan Pablo II, en los años 1985 y 1988.

De esta manera, empieza a encaminarse la vuelta al país de Robert Prevost, a 18 meses de su designación en el Vaticano.