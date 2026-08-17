Papa León XIV expresa su "profunda tristeza" tras el terremoto en Indonesia que dejó más de 50 muertos

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Vaticano reveló este lunes 17 de agosto, el mensaje de apoyo y solidaridad por parte del papa León XIV dirigido a los afectados por el devastador terremoto de magnitud 7.7 que dejó más de 50 muertos y varios heridos.

Terremoto en Indonesia: Papa León XIV expresa su solidaridad

Cerca de 10 mil indonesios esperan en albergues y refugios improvisados ayuda después de haber tenido que abandonar sus hogares debido al terremoto de magnitud 7.7 que sacudió la costa de la isla de Flores, al este del archipiélago, dejando, hasta el momento, un saldo de más de 50 muertos y más de 100 heridos.

El fuerte movimiento telúrico que se registró en Indonesia ha generado la preocupación de diversas autoridades, entre ellas, el papa León XIV. En un telegrama firmado por el Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, mensaje hecho público este lunes, se revela que el sumo pontífice "se enteró con profunda tristeza de la devastación causada por el terremoto en la región de Nusa Tenggara Oriental".

En el mensaje dirigido al arzobispo de Ende, Paulus Budi Kleden, en Indonesia, el papa León XIV aseguró su "solidaridad espiritual y cercanía a quienes continúan sufriendo las consecuencias de este desastre, especialmente a los numerosos desplazados y heridos". Al mismo tiempo, "reza por el personal de emergencia que participa en las labores de rescate y recuperación".

Terremoto en Indonesia dejó varias víctimas.

León XIV alienta ayuda humanitaria para afectados

En el mensaje del papa León XIV también se informa que no dudó en animar a las autoridades eclesiásticas y civiles que se encuentran sobre el terreno proporcionado a brindar asistencia humanitaria a quienes más lo necesitan en medio de la emergencia que se vive actualmente en Indonesia.

Finalmente, encomienda a los difuntos "a la amorosa misericordia de Dios Todopoderoso" e invoca "las bendiciones divinas de consuelo y fortaleza". A través de la página oficial del Vaticano se resalta que la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres informó que los temblores han dejado en ruinas más de 900 viviendas y han dañado otras casi 450 por la actividad sísmica.

Papa León XIV tras terremoto en Colombia: enviará 100 mil euros de ayuda

El papa León XIV no solo expresó su solidaridad a Indonesia, sino como se recuerda, envió una ayuda inicial de 100 mil euros a las zonas de Colombia afectadas por el terremoto de magnitud 7.4, como respuesta a la emergencia que dejó cientos de víctimas, personas heridas y graves daños materiales en distintas regiones de ese país el 10 de agosto.

Según se precisó, la donación fue enviada a través del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, conocido como Limosnería Apostólica, y será destinada al Secretariado Nacional de Pastoral Social-Cáritas Colombiana.

De esa manera, en un mensaje dirigido al arzobispo de Ende, Paulus Budi Kleden, SVD, el Papa León XIV expresa su cercanía con la población de Indonesia que se vio afectada por el terremoto 7.7. También animó a las autoridades a continuar con sus esfuerzos humanitarios y encomendó a "los muertos a la amorosa misericordia de Dios Todopoderoso".