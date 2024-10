Ollas comunes de Lima denuncian disminución de presupuesto por ración de comida para 2025: "No alcanza"

En entrevista con Exitosa, Fortunata Palomino, presidenta de la red de ollas comunes de Lima Metropolitana, denunció que el presupuesto por ración de comida disminuirá para 2025.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, la representante de las mujeres que se dedican a este servicio social informó que el siguiente año recibirán S/1.69 como presupuesto para cubrir a cada beneficiario. Además, señaló que se le reducirá la entrega de víveres a tan solo 4 productos.

Palomino señaló que este monto resulta insuficiente debido a que no se puede alimentar con menos de 2 soles a las personas que solo pueden acceder a estas comidas durante todo el día. Según detalló, hay casos en los que una familia de seis personas tiene que ingeniársela para repartir tres platos preparados en la olla común.

Ante este escenario, han planteado la ampliación del presupuesto ante la presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso, Lady Camones. Ello con la finalidad de que los parlamentarios evalúen la situación en la que se encuentra este servicio social.

"No es que nosotras de caprichosas que no queremos aceptar el presupuesto de 1.69. Nosotras hemos pedido con sustento por qué nuestras ollas necesitan más presupuesto. No somos los como los comedores populares que son alimentación complementaria; en cambio, las ollas comunes son el único alimento que tienen las personas que son madres solteras y no dan ni un sol", manifestó.